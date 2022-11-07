Хави – о встрече с «МЮ» в 1/16 финала Лиги Европы: «Барселоне» не везет в жеребьевках»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

Каталонский клуб на этой стадии встретится с «Манчестер Юнайтед».

«Нам действительно не везет в жеребьевках. Когда доходит до худшего варианта, всегда наступает черед «Барсы».

Иногда возможность сыграть против лучших – это плюс. Матч с «МЮ» станет для нас вызовом», – сказал Хави.

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