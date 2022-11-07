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    Хави – о встрече с «МЮ» в 1/16 финала Лиги Европы: «Барселоне» не везет в жеребьевках»

    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

    Каталонский клуб на этой стадии встретится с «Манчестер Юнайтед».

    «Нам действительно не везет в жеребьевках. Когда доходит до худшего варианта, всегда наступает черед «Барсы».

    Иногда возможность сыграть против лучших – это плюс. Матч с «МЮ» станет для нас вызовом», – сказал Хави.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 17:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8149

      vladik12 1 час назад

      Пенять на жеребьевку, жаловаться на нее... Когда до матчей еще куча времени...
      Неприятно это видеть от некогда великого клуба. Тем более, от Хави.

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