Хави – о встрече с «МЮ» в 1/16 финала Лиги Европы: «Барселоне» не везет в жеребьевках»

Пенять на жеребьевку, жаловаться на нее... Когда до матчей еще куча времени...
Неприятно это видеть от некогда великого клуба. Тем более, от Хави.
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.
Каталонский клуб на этой стадии встретится с «Манчестер Юнайтед».
«Нам действительно не везет в жеребьевках. Когда доходит до худшего варианта, всегда наступает черед «Барсы».
Иногда возможность сыграть против лучших – это плюс. Матч с «МЮ» станет для нас вызовом», – сказал Хави.
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