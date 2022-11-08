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    «Зенит» вывел Чистякова после ошибки с «Ахматом»: это не понравилось зенитовцам – они заступались за него в соцсетях

    5 ноября «Зенит» впервые проиграл в этом сезоне РПЛ – 1:2 от «Ахмата». Ключевой эпизод встречи – вот этот привоз Дмитрия Чистякова:

    Этот момент спровоцировал большой скандал в «Зените».

    «Зенит» открепил Чистякова от состава – его критиковали Медведев и Семак

    Сразу после поражения от «Ахмата» тренер «Зенита» Сергей Семак предельно ясно высказал свою позицию относительно эпизода с голом после ошибки Чистякова:

    «Что касается второго пропущенного гола, там Дима [Чистяков] виноват на все сто. Что касается других моментов, тут не только он. К сожалению, сегодня по какой-то причине Дима выглядел очень неуверенно. Но и вся линия обороны позволяла сопернику слишком много пространства за спиной. Не вовремя перестраивались. В атаке не хватало остроты».

    Дальше – слух от Геннадия Орлова, что Чистяков может перейти в «Ахмат», и очень мощный наезд от гендира «Зенита» Александра Медведева:

    «Что касается высказывания Геннадия Сергеевича, к которому я отношусь с огромным уважением, то на той же эмоциональной волне могу добавить: хотя, согласно старому футбольному постулату, проигрывают не отдельные футболисты, а команда, но с такой игрой и с таким отношением, может, действительно Дмитрию лучше играть за «Ахмат».

    Тем более хочу обратить внимание на то, что публично, пусть даже не самому, а через агента, высказывать недовольство своим игровым временем и своей ролью в команде – это неприемлемо. И ни в какие ворота не лезет. Но утро вечера мудренее. Завтра будет серьезный разговор, и не только с Чистяковым.

    Что касается перехода Чистякова в «Ахмат», то вы прекрасно знаете, как и когда происходят переходы. Но такого трансфера исключать не могу».

    Что было дальше:

    • Агент Чистякова Андрей Талаев раскритиковал Медведева за это высказывание;
    • «Зенит» вывел Чистякова из состава;
    • Порция слухов: что у Чистякова нет предложения от «Ахмата»; что боссы «Зенита» подозревают, что Чистяков специально сыграл плохо; что он сам согласился на проверку на детекторе лжи;
    • Критика клуба со стороны отца Чистякова.

    Теперь Чистякова поддерживают все: от партнеров до «Ахмата»

    После критики Чистякова Семак дистанцировался от ситуации – так прокомментировал ситуацию Талаев. Вот слова о самочувствии Чистякова: «У него полное непонимание. В чем причина? Если причина в его неудачной игре, то это очень странно. После одной – даже самой провальной – игры отстранять футболиста, наверное, нет смысла. Если есть другая причина, какие-то подозрения, то пусть подозревающие предоставят факты. Тогда мы будем разбираться. На сегодняшний день пока все только из интервью Орлова известно, что он в «Ахмат» переходит или еще куда-то».

    Вот несколько реакций на эту ситуацию:

    • Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сказал: «Устроить публичную обструкцию своему футболисту – это, конечно, дело личное. Здесь, как говорится, каждый начальник сам решает. Однако, разбираясь в своих внутренних делах, в контексте своих проблем, считаю недопустимым и неэтичным упоминать другой клуб, и тем более с учетом мнения «великого» инсайдера российского футбола Геннадия Орлова. Проигрывать надо уметь. Это футбол. В нем всегда были и будут победы и поражения».

    • Чистякова поддержал один вратарь «Зенита» Михаил Кержаков: «Дима, я знаю тебя как порядочного и честного человека. Все домыслы и слухи, которые сейчас окружают тебя, просто неприемлемы. Они порочат и задевают твою честь не как футболиста, но как человека.

    Никто не вправе распространять ложную и безосновательную информацию, которая бьет по репутации человека. Димка, не вешай нос! Ты обязательно справишься с этим и станешь только сильнее!».

    Чистяков поблагодарил Кержакова.

    • Чистякова поддержал и второй кипер «Зенита» – Даниил Одоевский.

    • Еще его поддержали Далер Кузяев, Деян Ловрен, Малком, Андрей Мостовой и Иван.

    • Слова поддержки прилетели и от Магомеда Оздоева.

    «Матч ТВ» сообщил, что 8 ноября клуб вернет Чистякова в состав.

    Каким было первое поражение «Зенита» в сезоне случилось

    Текст: Илья Егоров

    Фото: официальный сайт «Зенита»

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии25
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      Рейтинг: +5862

      maygli 1 час назад

      Нашли козла отпущения на кого все стрелки перевести за поражение.

      1
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      Рейтинг: +125

      Самайн 1 час назад

      Да давно уже понятно, что легам больше позволяют, сколько Ловрен не привозит, и пенки, и не дорабатывает, а как играл, так и играет. Просто Семак обосрался, сначала с Алипом, теперь с Чистяковым, не умеет состав подбирать абсолютно. Если Семак проводит эксперименты - жди поражения. А Чистяков думаю боец, забудет и продолжит играть.

      1
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      Рейтинг: +95

      odessakmv 1 час назад

      Видимо я знаю кто будет в воротах Зенит в следующем матче и зовут его русским именем - Иван... сам он правда из ломбадных

      0
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      Рейтинг: +17707

      Cleaner 2 часа назад

      8 ноября клуб вернет Чистякова в состав? А осадочек то ОСТАНЕТСЯ...(

      0
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      Рейтинг: +17707

      Cleaner 2 часа назад

      «Зенит» вывел Чистякова после ошибки с «Ахматом»??? Нет, это СЕМАК вывел Чистякова после ошибки с «Ахматом»!!!

      0
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      Рейтинг: +2113

      моэм 2 часа назад

      А почему только про Чистякова и забыли про Семака ???....а Семак имея самый мощный состав в РПЛ имел 82 МИНУТЫ чтобы отыграться и выиграть !!! ...а после замены Чистякова имел ещё целый час , чтобы отыграть пару голов у слабейшего по составу Ахмата... в это же время Факел Пятибратова отыграл два мяча у более мощного Краснодара за полчаса .... получается Семак , как тренер хуже Пятибратова , так что ли ?.... Миллеру надо откреплять от состава не Чистякова , а Семака превратившегося в физрука , а как человек а подлую скотину.

      3
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      Рейтинг: +17360

      paracetamol 3 часа назад

      Чистяк! За такие бабки нельзя быть раздолбаем. Это и другие скамеечники должны знать. Все должны получить по попе!

      1
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      Рейтинг: +17707

      Cleaner > paracetamol 2 часа назад

      Это можно сказать ЛЮБОМУ игроку на поле. Все косячат. Джикия за косяки уже в ТРЕТЬЕМ дивизионе играть должен, если за каждую ошибку гнать из команды!...(((

      0
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      Рейтинг: +4581

      neveldomha 3 часа назад

      Поспорил с женой, что Зенит не проиграет и отыграется. Если нет, то тогда идем в цирк. Я ненавижу цирк, как и Чистякова.

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      Рейтинг: +17707

      Cleaner > neveldomha 2 часа назад

      Цирк - это ЗЕНИТ в ЕВРОКУБКАХ!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +4581

      neveldomha > Cleaner 2 часа назад

      В этом году за Зенит отдувается Атлетико Мадрид и Ювентус

      0
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      Рейтинг: +125

      Самайн > Cleaner 1 час назад

      Ты давно матчи коней в группе ЛЕ пересматривал? Лудогорец насиловал во все щели, и на разницу забитых и пропущенных за три года глянь, бестолочь...

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      Рейтинг: +16213

      NewLife 19 часов назад

      Так относиться к своим игрокам и подозревать их в предательстве на ровном месте без доказательств может только говно клуб, возомнивший о себе х.з. что. Просто проиграть они не могут, всюду ищут подвох, а то что 90 мин гоняли мяч поперек поля, и не смогли преодолеть автобус, это тоже Чистяков виноват.

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      Рейтинг: +374

      saf05 19 часов назад

      Сенит дерьмо

      2
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