«Зенит» вывел Чистякова после ошибки с «Ахматом»: это не понравилось зенитовцам – они заступались за него в соцсетях

5 ноября «Зенит» впервые проиграл в этом сезоне РПЛ – 1:2 от «Ахмата». Ключевой эпизод встречи – вот этот привоз Дмитрия Чистякова:

Этот момент спровоцировал большой скандал в «Зените».

«Зенит» открепил Чистякова от состава – его критиковали Медведев и Семак

Сразу после поражения от «Ахмата» тренер «Зенита» Сергей Семак предельно ясно высказал свою позицию относительно эпизода с голом после ошибки Чистякова:

«Что касается второго пропущенного гола, там Дима [Чистяков] виноват на все сто. Что касается других моментов, тут не только он. К сожалению, сегодня по какой-то причине Дима выглядел очень неуверенно. Но и вся линия обороны позволяла сопернику слишком много пространства за спиной. Не вовремя перестраивались. В атаке не хватало остроты».

Дальше – слух от Геннадия Орлова, что Чистяков может перейти в «Ахмат», и очень мощный наезд от гендира «Зенита» Александра Медведева:

«Что касается высказывания Геннадия Сергеевича, к которому я отношусь с огромным уважением, то на той же эмоциональной волне могу добавить: хотя, согласно старому футбольному постулату, проигрывают не отдельные футболисты, а команда, но с такой игрой и с таким отношением, может, действительно Дмитрию лучше играть за «Ахмат».

Тем более хочу обратить внимание на то, что публично, пусть даже не самому, а через агента, высказывать недовольство своим игровым временем и своей ролью в команде – это неприемлемо. И ни в какие ворота не лезет. Но утро вечера мудренее. Завтра будет серьезный разговор, и не только с Чистяковым.

Что касается перехода Чистякова в «Ахмат», то вы прекрасно знаете, как и когда происходят переходы. Но такого трансфера исключать не могу».

Что было дальше:

Агент Чистякова Андрей Талаев раскритиковал Медведева за это высказывание;

«Зенит» вывел Чистякова из состава;

Порция слухов: что у Чистякова нет предложения от «Ахмата»; что боссы «Зенита» подозревают, что Чистяков специально сыграл плохо; что он сам согласился на проверку на детекторе лжи;

Критика клуба со стороны отца Чистякова.

Теперь Чистякова поддерживают все: от партнеров до «Ахмата»

После критики Чистякова Семак дистанцировался от ситуации – так прокомментировал ситуацию Талаев. Вот слова о самочувствии Чистякова: «У него полное непонимание. В чем причина? Если причина в его неудачной игре, то это очень странно. После одной – даже самой провальной – игры отстранять футболиста, наверное, нет смысла. Если есть другая причина, какие-то подозрения, то пусть подозревающие предоставят факты. Тогда мы будем разбираться. На сегодняшний день пока все только из интервью Орлова известно, что он в «Ахмат» переходит или еще куда-то».

Вот несколько реакций на эту ситуацию:

• Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сказал: «Устроить публичную обструкцию своему футболисту – это, конечно, дело личное. Здесь, как говорится, каждый начальник сам решает. Однако, разбираясь в своих внутренних делах, в контексте своих проблем, считаю недопустимым и неэтичным упоминать другой клуб, и тем более с учетом мнения «великого» инсайдера российского футбола Геннадия Орлова. Проигрывать надо уметь. Это футбол. В нем всегда были и будут победы и поражения».

• Чистякова поддержал один вратарь «Зенита» Михаил Кержаков: «Дима, я знаю тебя как порядочного и честного человека. Все домыслы и слухи, которые сейчас окружают тебя, просто неприемлемы. Они порочат и задевают твою честь не как футболиста, но как человека.

Никто не вправе распространять ложную и безосновательную информацию, которая бьет по репутации человека. Димка, не вешай нос! Ты обязательно справишься с этим и станешь только сильнее!».

Чистяков поблагодарил Кержакова.

• Чистякова поддержал и второй кипер «Зенита» – Даниил Одоевский.

• Еще его поддержали Далер Кузяев, Деян Ловрен, Малком, Андрей Мостовой и Иван.

• Слова поддержки прилетели и от Магомеда Оздоева.

«Матч ТВ» сообщил, что 8 ноября клуб вернет Чистякова в состав.

Каким было первое поражение «Зенита» в сезоне случилось

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт «Зенита»