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    Первое поражение «Зенита» в сезоне РПЛ случилось после двух странных ошибок: теперь «Спартак» стал чуть ближе

    В этом сезоне «Зенит» крайне успешно шагает по РПЛ. К 16-му туру у него было 12 побед и три ничьих. И это позволяло «Зениту» уверенно занимать первую строчку. До конца осенней части сезона «Зениту» оставалось два матча – против «Ахмата» и «Торпедо». И уже с первого поединка у «Зенита» начались проблемы.

    Для начала просто посмотрите на два привоза, которые к 9-й минуте помогли вести «Ахмату» с разницей в два мяча.

    Сначала была неразбериха в штрафной Михаила Кержакова: незаблокированный удар, рикошет от ноги, неудачный отскок – и гол «Ахмата».

    Потом – вот такой привоз Чистякова, который привел к второму мячу гостей:

    Что «Зенит» в этом матче? Взбодрился ради одного гола и доминирования в конце встречи, которое не привело даже к ничейному результату. Итог – поражение «Зенита» 1:2. И здесь полетело несколько достижений:

    • Первое поражение «Зенита» в этом сезоне РПЛ.

    • Первое поражение «Зенита» в Премьер-лиге с мая. В последнем туре прошлого сезона «Зенит» проиграл «Пари НН» 0:1 на выезде.

    • «Зенит» проиграл дома в РПЛ впервые с октября-2021 – тогда было поражение от «Сочи».

    • В первом круге РПЛ у «Зенита» было пять пропущенных мячей. Второй круг для команды стартовал с двух голов в ее ворота.

    • Нарушена персональная беспроигрышная статистика «Зенита» в матчах с «Ахматом». В последний раз питерцы проигрывали «Ахмату» в мае-2017, после этого – 12 встреч без поражений.

    «Зенит» повторил собственный антирекорд от 2010 года, пропустив два мяча за первые десять минут встречи.

    А еще отрыв «Зенита» от ближайшего соперника («Спартака») уменьшился до шести очков. В этом туре разница не станет меньше. А по итогам 5-го ноября таблица РПЛ выглядит так (на момент написания материала ЦСКА не доиграл свой матч):

    Если верите, что ваш любимый клуб обгонит «Зенит», то получите 2000 рублей бесплатно и делайте ставку

    Текст: Илья Егоров

    Фото: официальный сайт «Зенита»

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 19:02
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +16240

      Fusballer 22 минуты назад

      Радость для всей страны!

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      Рейтинг: +3426

      lordmrv 1 час назад

      Праздник для всей страны!

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      AZ 1 час назад

      лохи

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      Рейтинг: +17344

      paracetamol 1 час назад

      Спердяк сам обделался!

      0
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      Рейтинг: +1070

      qawzsexdr 1 час назад

      Пиршество хейтеров, праздник для них.

      Интересно начинается второй круг; победа Химок , ничья Спартака с мягко говоря мёртвым Сочи. Что дальше

      0
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      Рейтинг: +4925

      PAREVG. 1 час назад

      Первое, и дай Бог - не последнее...

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      Рейтинг: +17958

      житель СПб 1 час назад

      Очень странные голы! Смахивают на заказные.

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      Рейтинг: +21

      gurov. > житель СПб 2 минуты назад

      Просто Кадыров сказал этому твои должны проиграть моим.

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