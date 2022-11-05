Каррера: «Обидно, что не увижу Промеса на ЧМ-2022»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сожалеет, что вингера Квинси Промеса не вызвали в сборную Нидерландов для подготовки к ЧМ-2022.
«Однозначно это хороший задел для «Спартака» и Промеса в гонке за титул.
Мне обидно не увидеть Квинси на чемпионате мира, ведь он сейчас в отличной форме. Просто лучший», – сказал Каррера.
- Турнир в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.
- На групповом этапе ЧМ-2022 соперниками голландцев будут Катар, Сенегал и Эквадор.
- В этом сезоне Промес забил 16 голов и сделал 7 ассистов в 20 матчах.
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Источник: Sport24