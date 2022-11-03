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    «Лацио», «Фейеноорд», «Штурм» и «Мидтьюлланд» набрали одинаковое количество очков в группе ЛЕ

    Квартет F в групповом этапе Лиги Европы оказался самым интригующим.

    Все четыре команды – «Лацио», «Фейеноорд», «Штурм», «Мидтьюлланд» – набрали по восемь очков в шести турах.

    За счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов в плей-офф ЛЕ пробились «Фейеноорд» и «Мидтьюлланд».

    Третьим финишировал «Лацио», который в 2023 году сыграет в Лиге конференций.

    Для «Штурма» еврокубковый сезон завершен.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2022 23:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +899

      SpartakMoskwa 50 минут назад

      Помню ЦСКА тоже с такой группой в лч не попал
      12 очков набрал вроде бы

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