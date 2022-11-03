«Лацио», «Фейеноорд», «Штурм» и «Мидтьюлланд» набрали одинаковое количество очков в группе ЛЕ

Квартет F в групповом этапе Лиги Европы оказался самым интригующим.

Все четыре команды – «Лацио», «Фейеноорд», «Штурм», «Мидтьюлланд» – набрали по восемь очков в шести турах.

За счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов в плей-офф ЛЕ пробились «Фейеноорд» и «Мидтьюлланд».

Третьим финишировал «Лацио», который в 2023 году сыграет в Лиге конференций.

Для «Штурма» еврокубковый сезон завершен.

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию