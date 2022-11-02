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    Кубок России. «Звезда» Комбарова обыграла «Родину» Парфенова и вышла в 1/8 финала

    «Звезда» победила «Родину» в матче 1/16 финала Кубка России.

    Команды забили семь мячей на двоих. Клуб Дмитрия Комбарова вышел в 1/8 финала Кубка России.

    Россия. Кубок. 1/16 финала

    Родина (Москва) – Звезда (Санкт-Петербург) – 3:4 (2:1)

    Голы: 1:0 – Андреев, 27; 1:1 – Першин, 29; 2:1 – Габараев, 41; 2:2 – Першин, 56; 2:3 – Суконкин, 63; 2:4 – Кудряшов, 71; 3:4 – Гордюшенко (с пенальти), 82.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      kireespisp 1 час назад

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      Рейтинг: +23433

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      В каждой команде есть наши. Вперёд Спартак! )

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      Рейтинг: +16220

      Fusballer > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Не только игроки по всей стране, но и тренеры)))

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