Кубок России. «Звезда» Комбарова обыграла «Родину» Парфенова и вышла в 1/8 финала

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«Звезда» победила «Родину» в матче 1/16 финала Кубка России.
Команды забили семь мячей на двоих. Клуб Дмитрия Комбарова вышел в 1/8 финала Кубка России.
Россия. Кубок. 1/16 финала
Родина (Москва) – Звезда (Санкт-Петербург) – 3:4 (2:1)
Голы: 1:0 – Андреев, 27; 1:1 – Першин, 29; 2:1 – Габараев, 41; 2:2 – Першин, 56; 2:3 – Суконкин, 63; 2:4 – Кудряшов, 71; 3:4 – Гордюшенко (с пенальти), 82.