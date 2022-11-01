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    Агент Шапи заявил, что «Хапоэль» выкупит футболиста у «Краснодара»

    Алан Агузаров, агент полузащитника «Хапоэля» Магомеда-Шапи Сулейманова, заявил, что клуб из Израиля выкупит футболиста у «Краснодара».

    «Есть определенная опция по выкупу футболиста. Она достаточно объективная и проходная в плане цифр. «Хапоэль» заинтересован в том, чтобы осуществить данную опцию. Я не знаю, когда они собираются это сделать: завтра или послезавтра, а может, через месяц. У них есть есть определенный срок для выполнения данной опции.

    Естественно, я с ними по этому поводу не разговаривал. Потому что этот вопрос решается непосредственно между клубами. Когда они решат данную опцию осуществить — они ее и сделают. Придут ли они к этому? У меня практически нет сомнений, что да.

    Шапи очень нравится в «Хапоэле». Ему здесь комфортно. У него есть полное доверие со стороны руководства и тренерского штаба. Его полюбили болельщики. На сегодняшний день Шапи является лидером команды. Он регулярно и стабильно показывает свой достаточно хороший уровень футбола», – сказал Агузаров.

    • «Хапоэль» арендовал Шапи в августе.
    • Он забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    01.11.2022 23:26
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