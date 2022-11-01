Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Его бог поцеловал». Смородская – об Алексее Миранчуке

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала гол полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в ворота «Милана» (2:1).

    «Миранчук и до этого был в хорошей форме! У него были проблемы с командой: ему не доверяли тренер и футболисты.

    Я надеюсь, сейчас у него все будет хорошо. Очень верю в Миранчука! Уверена, он продолжит забивать дальше и станет счастливым.

    Я всегда особенно верила в Лешу Миранчука, потому что бог его поцеловал. У него реальный талант», – сказала Смородская.

    • Миранчук в 2020 году перешел из «Локо» в «Аталанту».
    • Прошлым летом его отдали в аренду «Торино» с правом выкупа.

    Новости по теме
    Канчельскис: «Дай бог, чтобы Миранчук вернулся в «Аталанту» 1
    «Просто загляденье!». Каррера – о голе Миранчука в ворота «Милана» 1
    Серия А. Гол Миранчука принес «Торино» победу над «Миланом» 4
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:25
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1079

      Александр52 1 час назад

      Игрок уровня чемпионата РФ. Обычный, каких много.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16134

      NewLife 1 час назад

      Бог не пойдет на такую мерзость.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +73

      SuperPav11 > NewLife 17 минут назад

      Мерзость ты сам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      НикКин 2 часа назад

      Тетя а вы нормальная вообще

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6789

      Антибиотик 3 часа назад

      Лучше бы тебя в 2006 году поцеловали и увезли на хрен из России вместе с твоим зятем и дочерью! Сколько вы крови и денег высосали с Локомотива!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11