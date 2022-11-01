«Его бог поцеловал». Смородская – об Алексее Миранчуке

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала гол полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в ворота «Милана» (2:1).

«Миранчук и до этого был в хорошей форме! У него были проблемы с командой: ему не доверяли тренер и футболисты.

Я надеюсь, сейчас у него все будет хорошо. Очень верю в Миранчука! Уверена, он продолжит забивать дальше и станет счастливым.

Я всегда особенно верила в Лешу Миранчука, потому что бог его поцеловал. У него реальный талант», – сказала Смородская.