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    Хиддинк прокомментировал решение Павлюченко завершить карьеру

    Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк отреагировал на решение Романа Павлюченко завершить карьеру в 40 лет.

    «Надо признать, долгая же карьера выдалась у Павлюченко. Он играл очень важную роль в решающих матчах. Надеюсь, он будет передавать свой опыт и передаст свои личностные качества молодому поколению», – сказал Хиддинк.

    • Павлюченко наиболее известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и «Тоттенхэм».
    • Он провел 51 матч за сборную России, забил 21 гол.
    • Павлюченко – бронзовый призер Евро-2008.

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    Источник: «РБ Спорт»

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