Хиддинк прокомментировал решение Павлюченко завершить карьеру

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк отреагировал на решение Романа Павлюченко завершить карьеру в 40 лет.
«Надо признать, долгая же карьера выдалась у Павлюченко. Он играл очень важную роль в решающих матчах. Надеюсь, он будет передавать свой опыт и передаст свои личностные качества молодому поколению», – сказал Хиддинк.
- Павлюченко наиболее известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и «Тоттенхэм».
- Он провел 51 матч за сборную России, забил 21 гол.
- Павлюченко – бронзовый призер Евро-2008.
Источник: «РБ Спорт»