Хиддинк прокомментировал решение Павлюченко завершить карьеру

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк отреагировал на решение Романа Павлюченко завершить карьеру в 40 лет.

«Надо признать, долгая же карьера выдалась у Павлюченко. Он играл очень важную роль в решающих матчах. Надеюсь, он будет передавать свой опыт и передаст свои личностные качества молодому поколению», – сказал Хиддинк.