Лига чемпионов. «Ливерпуль» разгромил «Аякс», «Наполи» – «Рейнджерс». У Симеоне дубль

«Ливерпуль» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов крупно победил в Амстердаме «Аякс». В двух голах поучаствовал форвард Мохамед Салах.

Ливерпульцы вышли в плей-офф ЛЧ.

В другой встрече «Наполи» крупно победил «Рейнджерс». Итальянцы заранее обеспечили себе путевку в плей-офф ЛЧ.

Лига чемпионов. Группа А. 5-й тур

Аякс (Нидерланды) – Ливерпуль (Англия) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Салах, 42; 0:2 – Нуньес, 49; 0:3 – Эллиот, 52.

Наполи (Италия) – Рейнджерс (Шотландия) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Симеоне, 11; 2:0 – Симеоне, 16; 3:0 – Эстигар, 80.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов