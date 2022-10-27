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    Лига чемпионов. «Ливерпуль» разгромил «Аякс», «Наполи» – «Рейнджерс». У Симеоне дубль

    «Ливерпуль» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов крупно победил в Амстердаме «Аякс». В двух голах поучаствовал форвард Мохамед Салах.

    Ливерпульцы вышли в плей-офф ЛЧ.

    В другой встрече «Наполи» крупно победил «Рейнджерс». Итальянцы заранее обеспечили себе путевку в плей-офф ЛЧ.

    Лига чемпионов. Группа А. 5-й тур

    Аякс (Нидерланды) – Ливерпуль (Англия) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Салах, 42; 0:2 – Нуньес, 49; 0:3 – Эллиот, 52.

    Наполи (Италия) – Рейнджерс (Шотландия) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Симеоне, 11; 2:0 – Симеоне, 16; 3:0 – Эстигар, 80.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

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    Источник: Бомбардир.ру

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