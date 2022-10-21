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    Байрамян: «Хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Армении – с ним точно выйдем на Евро-2024»

    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян заявил о желании работать с Валерием Карпиным не только в клубе, но и в сборной.

    «Кого бы я хотел видеть главным тренером сборной Армении? Валерия Георгиевича, конечно (смеется).

    Хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Армении – с ним мы точно выйдем на Евро-2024», – сказал Байрамян.

    • С июля 2021 года Карпин возглавляет сборную России.
    • Его контракт с РФС истекает в декабре.
    • Россияне не примут участие в отборе Евро из-за санкций.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +697

      SLADE2019 1 час назад

      Хорик, эту сборную и Анчелоти (любой другой топовый тренер) в финал Евро не вытянет.

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      Рейтинг: +994

      Красногвардейчик 2 часа назад

      Эстонец-физрук в Армении))) оригинально

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      Рейтинг: +11073

      alex1951 > Красногвардейчик 1 час назад

      Вроде взрослый,а юмор - ниже плинтуса...
      У ,,физрука,. за спиной,ЦСКА,Спартак,Сельта,Валенсия ,не считая тренерских должностей..
      А вы,гвардеец,чего добились?
      Ну ,ка поведуйте...интересно послушать.

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