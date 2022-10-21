Байрамян: «Хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Армении – с ним точно выйдем на Евро-2024»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян заявил о желании работать с Валерием Карпиным не только в клубе, но и в сборной.

«Кого бы я хотел видеть главным тренером сборной Армении? Валерия Георгиевича, конечно (смеется).

Хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Армении – с ним мы точно выйдем на Евро-2024», – сказал Байрамян.