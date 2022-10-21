Байрамян: «Хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Армении – с ним точно выйдем на Евро-2024»

Хорик, эту сборную и Анчелоти (любой другой топовый тренер) в финал Евро не вытянет.
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян заявил о желании работать с Валерием Карпиным не только в клубе, но и в сборной.
«Кого бы я хотел видеть главным тренером сборной Армении? Валерия Георгиевича, конечно (смеется).
Хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Армении – с ним мы точно выйдем на Евро-2024», – сказал Байрамян.
- С июля 2021 года Карпин возглавляет сборную России.
- Его контракт с РФС истекает в декабре.
- Россияне не примут участие в отборе Евро из-за санкций.