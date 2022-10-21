Экс-директор «Торпедо»: «Могли подписать Самошникова. Не хватило 50 тысяч рублей»

Бывший спортивный директор «Торпедо» Владислав Бондаренко рассказал, как клуб в свое время подписал защитника Илью Самошникова.

— Вы в «Торпедо» занимались переходом Самошникова. С этим трансфером были какие-то адские сложности. При том что агент у него не самый известный — человек по фамилии Моисеев.

— Еще до прихода в «Торпедо» я что-то слышал про Самошникова. Он тогда был в московском «Арарате». Я отправился на игру. Даже не зная, кто это, сразу обратил на него внимание — 77-й номер, скоростной, левша... Навел справки, начал по нему работать. Но заполучить Илью не смогли.

— Почему?

— Он уехал в «Шинник», потом сорвался переход в «Оренбург». Какая-то мутная история... Но мы постоянно были на связи. А не забрали в «Торпедо» Самошникова той зимой по нелепой причине. Узнаете, что помешало, будете смеяться.

— Так что же?

— Не хватило 50 тысяч рублей.

— Да бросьте.

— Правда! Надо было добавить 50 тысяч к зарплате. И все, Илья наш.

— Кто произнес: «Не добавим»?

— Не буду отвечать. В клубе считали, что мы не можем давать зарплату выше определенной суммы. Но потом возникает такая ситуация, и все стопорится из-за 50 тысяч. Для меня, футбольного человека, это...

— Так-так?

— Грех! Иначе не назовешь! А кто-то думал: да таких, как Самошников, на пятак ведро. Но летом 2019-го мы его все-таки подписали.

— Больше какой суммы «Торпедо» не готово было платить?

— 150 тысяч рублей. Тогда в «Торпедо» были скромнейшие зарплаты.