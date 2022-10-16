Сычевой готов пригласить на свадьбу судью, который не показал ему желтую за предложение девушке во время матча

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой благодарен судье Артему Любимову, который две недели назад не показал игроку желтую карточку за затяжку времени в матче против «Сочи».

Игрок после забитого гола сделал предложение девушке. Потенциальная желтая карточка стала бы для форварда второй.

«Пригласить судью Артема Любимова на свадьбу? Почему нет?.. Если получится», – сказал Сычевой.