ФИФА: «Дело о выплатах «Аталанты» за Миранчука еще не завершено»

Пресс-служба ФИФА дала комментарий по поводу спора между «Локомотивом» и «Аталантой» о задолженности за трансфер полузащитника Алексея Миранчука.

«Мы можем подтвердить, что 3 октября 2022 года палата по статусу игроков Футбольного трибунала вынесла решение по делу между «Локомотивом» и «Аталантой», касающемуся трансфера игрока Алексея Миранчука.

Обратите внимание, что, поскольку дело еще не завершено и не имеет обязательной силы, мы не можем давать дополнительные комментарии», – сообщили в ФИФА.