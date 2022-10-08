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    ФИФА: «Дело о выплатах «Аталанты» за Миранчука еще не завершено»

    Пресс-служба ФИФА дала комментарий по поводу спора между «Локомотивом» и «Аталантой» о задолженности за трансфер полузащитника Алексея Миранчука.

    «Мы можем подтвердить, что 3 октября 2022 года палата по статусу игроков Футбольного трибунала вынесла решение по делу между «Локомотивом» и «Аталантой», касающемуся трансфера игрока Алексея Миранчука.

    Обратите внимание, что, поскольку дело еще не завершено и не имеет обязательной силы, мы не можем давать дополнительные комментарии», – сообщили в ФИФА.

    • ФИФА встала на сторону «Локо» и дала «Аталанте» 45 дней на погашение задолженности.
    • Итальянцы не платили, ссылаясь на санкции против России.

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    Источник: ТАСС

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