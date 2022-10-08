Керимов тремя словами охарактеризовал форму Дзюбы

Комментатор Эльвин Керимов рассказал о проблемах форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбы с игровыми кондициями.

«Дзюба с ходу после объявления трансфера вышел в старте с «Фенербахче». Артeм забил – все восхитились. Но там был такой гол... Чисто занести мяч в ворота. Может быть, Оньекуру даже немножко обиделся, что Артeм у него гол отобрал.

Дзюба просто не в форме. Он выходил в старте с «Умраниеспором», отыграв тайм: был очень тяжeлый, просто был не готов физически на тот момент.

Потом вышел на замену с «Хатайспором» на 30 минут: больше отвлекал защитников, но сам в голевой атаке не поучаствовал. Они просто дожали соперника.

Вывод – Дзюба пока что тяжeлый, медленный и грозный. Ему явно нужно набирать форму», – считает Керимов.