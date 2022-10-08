Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Керимов тремя словами охарактеризовал форму Дзюбы

    Комментатор Эльвин Керимов рассказал о проблемах форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбы с игровыми кондициями.

    «Дзюба с ходу после объявления трансфера вышел в старте с «Фенербахче». Артeм забил – все восхитились. Но там был такой гол... Чисто занести мяч в ворота. Может быть, Оньекуру даже немножко обиделся, что Артeм у него гол отобрал.

    Дзюба просто не в форме. Он выходил в старте с «Умраниеспором», отыграв тайм: был очень тяжeлый, просто был не готов физически на тот момент.

    Потом вышел на замену с «Хатайспором» на 30 минут: больше отвлекал защитников, но сам в голевой атаке не поучаствовал. Они просто дожали соперника.

    Вывод – Дзюба пока что тяжeлый, медленный и грозный. Ему явно нужно набирать форму», – считает Керимов.

    • 18 августа нападающий перешел в турецкий клуб на правах свободного агента.
    • Он забил 1 гол в 4 матчах, проведя на поле 165 минут.
    • Вчера Дзюба сыграл впервые за месяц, выйдя на замену на 84-й минуте.

    Новости по теме
    Керимов: «Не согласен, что Дзюба сдулся»
    Керимов: «Не исключаю, что Дзюба вернется в Россию»
    Керимов объяснил, почему Дзюба не играет за «Адана Демирспор»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:59
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      viawnsiz 1 час назад

      Распродажа качественных реплик брендовых кроссовок (все по 1390 РУБ.) ---- https://lk.tc/5TAjK

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      г.Онега 1 час назад

      больше года у него т акая форма это называеться старость игрока ,лучше он небудет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66119

      portero 2 часа назад

      Он форму он давно потерял, задницу отрастил вот и тяжело ему....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11