Керимов тремя словами охарактеризовал форму Дзюбы

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Комментатор Эльвин Керимов рассказал о проблемах форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбы с игровыми кондициями.
«Дзюба с ходу после объявления трансфера вышел в старте с «Фенербахче». Артeм забил – все восхитились. Но там был такой гол... Чисто занести мяч в ворота. Может быть, Оньекуру даже немножко обиделся, что Артeм у него гол отобрал.
Дзюба просто не в форме. Он выходил в старте с «Умраниеспором», отыграв тайм: был очень тяжeлый, просто был не готов физически на тот момент.
Потом вышел на замену с «Хатайспором» на 30 минут: больше отвлекал защитников, но сам в голевой атаке не поучаствовал. Они просто дожали соперника.
Вывод – Дзюба пока что тяжeлый, медленный и грозный. Ему явно нужно набирать форму», – считает Керимов.
- 18 августа нападающий перешел в турецкий клуб на правах свободного агента.
- Он забил 1 гол в 4 матчах, проведя на поле 165 минут.
- Вчера Дзюба сыграл впервые за месяц, выйдя на замену на 84-й минуте.