Нигматуллин объяснил, почему Дзюба не может заиграть в Турции

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал ситуацию форварда Артема Дзюбы в «Адана Демирспоре».

18 августа футболист перешел в турецкий клуб на правах свободного агента.

Он забил 1 гол в 3 матчах, проведя на поле 159 минут.

В последних 3 играх нападающий неизменно оставался в запасе.

«Можно было ожидать, что он не заиграет в Турции. Дзюба сдал физически. Это связано с возрастом.

Артем – тяжелый форвард, а когда такие нападающие теряют скорость им сложно что-либо делать. Надо очень много тренироваться, как это делает Ибрагимович, и нужно большое желание.

Не знаю, есть ли оно у Дзюбы. Конечно, это печально. Желаю Артему переломить ситуацию.

Как показывает практика, когда Дзюба на скамейке, он не включается серьезно в работу. Артем становится токсичным, поэтому ситуация в команде может усугубиться», – сказал Нигматуллин.