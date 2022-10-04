Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Нигматуллин объяснил, почему Дзюба не может заиграть в Турции

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал ситуацию форварда Артема Дзюбы в «Адана Демирспоре».

    • 18 августа футболист перешел в турецкий клуб на правах свободного агента.
    • Он забил 1 гол в 3 матчах, проведя на поле 159 минут.
    • В последних 3 играх нападающий неизменно оставался в запасе.

    «Можно было ожидать, что он не заиграет в Турции. Дзюба сдал физически. Это связано с возрастом.

    Артем – тяжелый форвард, а когда такие нападающие теряют скорость им сложно что-либо делать. Надо очень много тренироваться, как это делает Ибрагимович, и нужно большое желание.

    Не знаю, есть ли оно у Дзюбы. Конечно, это печально. Желаю Артему переломить ситуацию.

    Как показывает практика, когда Дзюба на скамейке, он не включается серьезно в работу. Артем становится токсичным, поэтому ситуация в команде может усугубиться», – сказал Нигматуллин.

    Новости по теме
    Текке объяснил, почему Дзюба мало играет в «Демирспоре»
    Черчесов рассказал о переписке с Дзюбой. Он три раза подряд остался в запасе «Демирспора» 3
    Турецкий журналист: «В Турции обожают Дзюбу. Все задаются вопросом, почему он не играет» 5
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:37
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7556

      nik55 1 минуту назад

      бревно превращается в опилки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +562

      ScarlettOgusania 1 час назад

      Рукаку забыл, зачем поехал в Турцию, думал - на пляж, а там - пахать надо)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11