«Почему Ларина ставят на одну ступеньку с насильником?!». Олег Иванов – о приговоре экс-директору «Чертаново»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов возмущен решением суда приговорить бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина к трем годам тюремного заключения.
«Комментируя приговор, трудно удержаться в цензурных рамках.
У нас ублюдка, который похитил девушку, запер в гараже и неделю насиловал, сажают на три года! И столько же дают человеку за финансовые нарушения в футбольной академии...
Не укладывается в голове! Причем Ларин эти деньги не в карман клал, а тратил на развитие «Чертанова», из которого вышла целая плеяда ярких игроков.
Вину признал, готов возместить многомиллионный ущерб. Неужели в такой ситуации нельзя ограничиться условным сроком и штрафом?!
Почему Ларина ставят на одну ступеньку с насильником?! Бред!» – сказал Иванов.
- Ларин будет отбывать наказание в колонии общего режима.
- Он работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
- По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
Источник: «Спорт-Экспресс»