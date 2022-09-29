«Почему Ларина ставят на одну ступеньку с насильником?!». Олег Иванов – о приговоре экс-директору «Чертаново»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов возмущен решением суда приговорить бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина к трем годам тюремного заключения.

«Комментируя приговор, трудно удержаться в цензурных рамках.

У нас ублюдка, который похитил девушку, запер в гараже и неделю насиловал, сажают на три года! И столько же дают человеку за финансовые нарушения в футбольной академии...

Не укладывается в голове! Причем Ларин эти деньги не в карман клал, а тратил на развитие «Чертанова», из которого вышла целая плеяда ярких игроков.

Вину признал, готов возместить многомиллионный ущерб. Неужели в такой ситуации нельзя ограничиться условным сроком и штрафом?!

Почему Ларина ставят на одну ступеньку с насильником?! Бред!» – сказал Иванов.