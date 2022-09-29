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    «Почему Ларина ставят на одну ступеньку с насильником?!». Олег Иванов – о приговоре экс-директору «Чертаново»

    Полузащитник «Рубина» Олег Иванов возмущен решением суда приговорить бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина к трем годам тюремного заключения.

    «Комментируя приговор, трудно удержаться в цензурных рамках.

    У нас ублюдка, который похитил девушку, запер в гараже и неделю насиловал, сажают на три года! И столько же дают человеку за финансовые нарушения в футбольной академии...

    Не укладывается в голове! Причем Ларин эти деньги не в карман клал, а тратил на развитие «Чертанова», из которого вышла целая плеяда ярких игроков.

    Вину признал, готов возместить многомиллионный ущерб. Неужели в такой ситуации нельзя ограничиться условным сроком и штрафом?!

    Почему Ларина ставят на одну ступеньку с насильником?! Бред!» – сказал Иванов.

    • Ларин будет отбывать наказание в колонии общего режима.
    • Он работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
    • По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11774

      Вомбат 51 минуту назад

      "У нас ублюдка, который похитил девушку, запер в гараже и неделю насиловал, сажают на три года! И столько же дают человеку за финансовые нарушения в футбольной академии..." Он забыл добавить "при полном отсутствии корыстного мотива". Да это так. И это закономерно. Каждый народ имеет в своей стране такую власть, какую он заслуживает.

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