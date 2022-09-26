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    Кафанов объяснил, почему Сафонова не заменили в товарищеском матче с Киргизией

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов полностью провел товарищескую встречу с Киргизией.

    – По ходу матча была широкая ротация состава, в перерыве заменили всех полевых игроков. Почему это не коснулось вратарской позиции, и Матвей Сафонов отыграл встречу от начала до конца?

    – Матч с Киргизией был очень сложный. А когда матч такой сложный, очень тяжело входить в него по ходу встречи.

    Ход игры был непростой. И результат до самого финального свистка был неопределенный, скользкий. Поэтому решили не менять Матвея и дать доиграть ему до конца.

    • В заявке сборной также были Антон Шунин и Михаил Кержаков.
    • Россияне вырвали победу над Киргизией – 2:1.

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    Источник: «Известия»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11474

      Алексей З 2 часа назад

      Это ТОВАРНЯК.
      Для чего людей тогда пригласили ? Мутные какие-то тренера.

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