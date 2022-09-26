Кафанов объяснил, почему Сафонова не заменили в товарищеском матче с Киргизией

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов полностью провел товарищескую встречу с Киргизией.
– По ходу матча была широкая ротация состава, в перерыве заменили всех полевых игроков. Почему это не коснулось вратарской позиции, и Матвей Сафонов отыграл встречу от начала до конца?
– Матч с Киргизией был очень сложный. А когда матч такой сложный, очень тяжело входить в него по ходу встречи.
Ход игры был непростой. И результат до самого финального свистка был неопределенный, скользкий. Поэтому решили не менять Матвея и дать доиграть ему до конца.
- В заявке сборной также были Антон Шунин и Михаил Кержаков.
- Россияне вырвали победу над Киргизией – 2:1.
Источник: «Известия»