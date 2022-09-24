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  • «Играли два говна. Увидели унылость и дегенератизм». Селюк – о матче Киргизия – Россия

«Играли два говна. Увидели унылость и дегенератизм». Селюк – о матче Киргизия – Россия

24 сентября 2022, 19:59
7

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился впечатлениями от товарищеского матча между Киргизией и Россией (1:2).

«К сожалению, мы даже у киргизов еле выигрываем. Сборная стала прилавком для продажи. Это чисто коммерческая структура. Нафиг нужна такая сборная, в которой сквозит одна коммерция?

Центральный защитник Максим Осипенко – да, я понимаю, что он играет у Карпина. Но «Ростов» в прошлом году мячей пропустил больше всех. Я понимаю, что «Ростову» его нужно продать. Но это сборная или частная лавочка?

С киргизами тренерскому штабу удобнее играть. Показать свою работу. Мы, мол, герои. Пусть сыграют со сборной легионеров. Они разнесут сборную России под орех. Можно сделать ставку в минус три. И вот тогда станет ясно, кто на что способен. А не вот эта унылая тягомотина.

Игра была равна, играли два говна. Для чего сейчас нужны такие затраты в столь сложное для страны время. Что, сложно сыграть с легионерами? Или просто боязно. Хотя сейчас и легионеры тоже не прям топ.

Мы выступаем на уровне с Киргизией. Это значит, что уровень нашего футбола падает. Мне кажется, людям, которые имеют отношение к сборной, нужно заканчивать. При всем моем к ним уважении. Если ты занимаешься сборной, то надо заниматься только ей, а не бизнес-проектом. Сборная начинает напоминать «Локомотив», который грабит бригада Томаса Цорна.

Для чего нужна эта игра? Увидеть эту унылость и дегенератизм. Будем надеяться, РФС сделает выводы и организует матчи, которые будут вызывать интерес», – сказал Селюк.

  • Россия вырвала победу на 89-й минуте.
  • Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
  • Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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Источник: телеграм-канал Metaratings
Россия. Премьер-лига Киргизия Россия Селюк Дмитрий
Комментарии (7)
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derrik2000
1664039451
Не, ну, киргизы произвели впечатление команды, которой "есть куда двигаться", чего не скажешь о русских мастерах-миллионерах.
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Great Tartaria
1664039627
согласен с Селюком, все правильно сказал такой футбол нам не нужен, лучше пусть совсем не играют, чем так
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qzma
1664040183
всё по факту, всё по делу, лучше и не скажешь
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ScarlettOgusania
1664042837
Селюк нормальную идею подбросил - сыграть со сборной легионеров РПЛ. А игра с Киргизией прямо скажем уныла, если не сказать, как Ловчев, ещё прямее - г... полное, такое впечатление, что впервые увидели друг друга на поле ((
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vladimir-7
1664043815
Селюк прав и он всё хорошо отметил в своей статье, главное, справедливая оценка игры сборной под руководством гл. тренера и его тренерского штаба. Посмотрел бы с удовольствием игру нашей сборной против команды легионеров из РПЛ, но с достойным и авторитетным гл. тренером и его штабом.
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vadikrew
1664047228
Бл.... Какой дебил постоянно спрашивает мнение этого морального урода? Ясен пень играли два говна, потому что ни в одной команде не мграл Гогуа. А вы все, кому не нравится футбол сборной России и команды Карпина идите смотреть на своих Петраковцев и англосаксов. Чего вы ждали? 18:0 и Романцевских комбинаций? Зачем в такой ситуации убивать себя и Киргизов? Спокойно собрались, спокойно покатали мяч.. И для себя сделали нужные выводы, и единственной команде, которая согласилась с Россией играть не обосрали настроение. Изначально было ясно, что они не за разгромом туда едут.
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