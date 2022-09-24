«Играли два говна. Увидели унылость и дегенератизм». Селюк – о матче Киргизия – Россия

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился впечатлениями от товарищеского матча между Киргизией и Россией (1:2).

«К сожалению, мы даже у киргизов еле выигрываем. Сборная стала прилавком для продажи. Это чисто коммерческая структура. Нафиг нужна такая сборная, в которой сквозит одна коммерция?

Центральный защитник Максим Осипенко – да, я понимаю, что он играет у Карпина. Но «Ростов» в прошлом году мячей пропустил больше всех. Я понимаю, что «Ростову» его нужно продать. Но это сборная или частная лавочка?

С киргизами тренерскому штабу удобнее играть. Показать свою работу. Мы, мол, герои. Пусть сыграют со сборной легионеров. Они разнесут сборную России под орех. Можно сделать ставку в минус три. И вот тогда станет ясно, кто на что способен. А не вот эта унылая тягомотина.

Игра была равна, играли два говна. Для чего сейчас нужны такие затраты в столь сложное для страны время. Что, сложно сыграть с легионерами? Или просто боязно. Хотя сейчас и легионеры тоже не прям топ.

Мы выступаем на уровне с Киргизией. Это значит, что уровень нашего футбола падает. Мне кажется, людям, которые имеют отношение к сборной, нужно заканчивать. При всем моем к ним уважении. Если ты занимаешься сборной, то надо заниматься только ей, а не бизнес-проектом. Сборная начинает напоминать «Локомотив», который грабит бригада Томаса Цорна.

Для чего нужна эта игра? Увидеть эту унылость и дегенератизм. Будем надеяться, РФС сделает выводы и организует матчи, которые будут вызывать интерес», – сказал Селюк.

Россия вырвала победу на 89-й минуте.

Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.

Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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