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    «Играли два говна. Увидели унылость и дегенератизм». Селюк – о матче Киргизия – Россия

    Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился впечатлениями от товарищеского матча между Киргизией и Россией (1:2).

    «К сожалению, мы даже у киргизов еле выигрываем. Сборная стала прилавком для продажи. Это чисто коммерческая структура. Нафиг нужна такая сборная, в которой сквозит одна коммерция?

    Центральный защитник Максим Осипенко – да, я понимаю, что он играет у Карпина. Но «Ростов» в прошлом году мячей пропустил больше всех. Я понимаю, что «Ростову» его нужно продать. Но это сборная или частная лавочка?

    С киргизами тренерскому штабу удобнее играть. Показать свою работу. Мы, мол, герои. Пусть сыграют со сборной легионеров. Они разнесут сборную России под орех. Можно сделать ставку в минус три. И вот тогда станет ясно, кто на что способен. А не вот эта унылая тягомотина.

    Игра была равна, играли два говна. Для чего сейчас нужны такие затраты в столь сложное для страны время. Что, сложно сыграть с легионерами? Или просто боязно. Хотя сейчас и легионеры тоже не прям топ.

    Мы выступаем на уровне с Киргизией. Это значит, что уровень нашего футбола падает. Мне кажется, людям, которые имеют отношение к сборной, нужно заканчивать. При всем моем к ним уважении. Если ты занимаешься сборной, то надо заниматься только ей, а не бизнес-проектом. Сборная начинает напоминать «Локомотив», который грабит бригада Томаса Цорна.

    Для чего нужна эта игра? Увидеть эту унылость и дегенератизм. Будем надеяться, РФС сделает выводы и организует матчи, которые будут вызывать интерес», – сказал Селюк.

    • Россия вырвала победу на 89-й минуте.
    • Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
    • Для России это был 1-й международный матч с ноября.

    Россия обыграла Киргизию – каким был первый матч сборной за 10 месяцев

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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    Сегодня, 19:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +737

      Suvorov51 2 минуты назад

      Вот читаешь этот бред и начинаешь понимать, почему у нас футбольные агенты нулевые, ну поставте тренером сборной Симака, ( я уважаю его как тренера, для примера, ведь помойка лидер и по этому) что сразу заиграет сборная, просто сейчас такой вот момент, и не надо херню городить
      , тем более таким агентам

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      Рейтинг: +25737

      vladimir-7 54 минуты назад

      Селюк прав и он всё хорошо отметил в своей статье, главное, справедливая оценка игры сборной под руководством гл. тренера и его тренерского штаба. Посмотрел бы с удовольствием игру нашей сборной против команды легионеров из РПЛ, но с достойным и авторитетным гл. тренером и его штабом.

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      Рейтинг: +2313

      fakeid 59 минут назад

      некрасиво по отношению к киргизии. они единственные на данный момент, кто согласился с нами играть, приняли вроде гостеприимно. и тут этот мудак вылез со своим мнением.

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      Рейтинг: +499

      ScarlettOgusania 1 час назад

      Селюк нормальную идею подбросил - сыграть со сборной легионеров РПЛ. А игра с Киргизией прямо скажем уныла, если не сказать, как Ловчев, ещё прямее - г... полное, такое впечатление, что впервые увидели друг друга на поле ((

      3
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      Рейтинг: +455

      кaстрюлька 1 час назад

      Селюка пучит, как гимназистку, от того, что у него Валера якобы кусок хлеба хочет отобрать

      0
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      Рейтинг: +137

      ugc-gaming 1 час назад

      всё по факту, всё по делу, лучше и не скажешь

      2
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      Рейтинг: +374

      Great Tartaria 2 часа назад

      согласен с Селюком, все правильно сказал
      такой футбол нам не нужен, лучше пусть совсем не играют, чем так

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      Рейтинг: +19885

      derrik2000 2 часа назад

      Не, ну, киргизы произвели впечатление команды, которой "есть куда двигаться", чего не скажешь о русских мастерах-миллионерах.

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