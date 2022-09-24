Три игрока дебютируют за сборную России в матче с Киргизией

Сегодня за национальную сборную России впервые сыграют три футболиста.
Дебютантами станут защитник «Краснодара» Сергей Бородин, а также хавбеки «Крыльев Советов» Роман Ежов и Александр Коваленко.
Все трое оказались в стартовом составе команды на товарищеский матч с Киргизией.
- Киргизия примет Россию сегодня в 17:00 мск.
- Игра пройдет в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова, который вмещает 18 тысяч человек.
- Эта встреча станет первой в истории между этими соперниками.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: «Бомбардир»