«Стоит ли радоваться победе России? Ну не плакать же». Кержаков – о матче с Киргизией

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков поделился ожиданиями от гостевой товарищеской встречи с Киргизией.

«Сборная давно не играла, поэтому матч с Киргизией – хороший международный опыт. Мы сможем посмотреть и вспомнить какие-то наигровки. Много новичков: тренер может оценить, на что они способны.

Возможен ли разгром? Не знаю, что из себя представляет сборная Киргизии. Как и не знаю, какие требования будут к футболистам сборной России у Валерия Карпина.

Хочется, чтобы Россия победила. Посмотрим на ребят, порадуемся в случае победы.

Стоит ли радоваться победе России в игре с Киргизией? Ну не плакать же», – сказал Кержаков.