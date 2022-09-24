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    «Стоит ли радоваться победе России? Ну не плакать же». Кержаков – о матче с Киргизией

    Бывший форвард сборной России Александр Кержаков поделился ожиданиями от гостевой товарищеской встречи с Киргизией.

    «Сборная давно не играла, поэтому матч с Киргизией – хороший международный опыт. Мы сможем посмотреть и вспомнить какие-то наигровки. Много новичков: тренер может оценить, на что они способны.

    Возможен ли разгром? Не знаю, что из себя представляет сборная Киргизии. Как и не знаю, какие требования будут к футболистам сборной России у Валерия Карпина.

    Хочется, чтобы Россия победила. Посмотрим на ребят, порадуемся в случае победы.

    Стоит ли радоваться победе России в игре с Киргизией? Ну не плакать же», – сказал Кержаков.

    • Киргизия примет Россию сегодня в 17:00 мск.
    • Игра пройдет на стадионе имени Долона Омурзакова, который вмещает 18 тысяч человек.
    • Эта встреча станет первой в истории между этими соперниками.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: «Чемпионат»

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