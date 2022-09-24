«Стоит ли радоваться победе России? Ну не плакать же». Кержаков – о матче с Киргизией

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков поделился ожиданиями от гостевой товарищеской встречи с Киргизией.
«Сборная давно не играла, поэтому матч с Киргизией – хороший международный опыт. Мы сможем посмотреть и вспомнить какие-то наигровки. Много новичков: тренер может оценить, на что они способны.
Возможен ли разгром? Не знаю, что из себя представляет сборная Киргизии. Как и не знаю, какие требования будут к футболистам сборной России у Валерия Карпина.
Хочется, чтобы Россия победила. Посмотрим на ребят, порадуемся в случае победы.
Стоит ли радоваться победе России в игре с Киргизией? Ну не плакать же», – сказал Кержаков.
- Киргизия примет Россию сегодня в 17:00 мск.
- Игра пройдет на стадионе имени Долона Омурзакова, который вмещает 18 тысяч человек.
- Эта встреча станет первой в истории между этими соперниками.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: «Чемпионат»