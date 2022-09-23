Черчесов объяснил, почему не возглавил сборную Польши перед стыками ЧМ-2022

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подтвердил, что мог возглавить сборную Польши перед стыками ЧМ-2022.

– Если бы вы приняли сборную Польши, то могли бы поехать сейчас на ЧМ-2022. Такой вариант в какой-то момент был возможен?

– Еще когда меня «Легия» пригласила, Федерация футбола Польши намекнула о своем интересе, а когда я принял «Ференцварош», они уже официально звонили. Но я сказал, что уже под контрактом. А так – я там работал, всех знаю, и все меня знают. В этом плане проблем бы не было.