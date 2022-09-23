Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Черчесов объяснил, почему не возглавил сборную Польши перед стыками ЧМ-2022

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подтвердил, что мог возглавить сборную Польши перед стыками ЧМ-2022.

    – Если бы вы приняли сборную Польши, то могли бы поехать сейчас на ЧМ-2022. Такой вариант в какой-то момент был возможен?

    – Еще когда меня «Легия» пригласила, Федерация футбола Польши намекнула о своем интересе, а когда я принял «Ференцварош», они уже официально звонили. Но я сказал, что уже под контрактом. А так – я там работал, всех знаю, и все меня знают. В этом плане проблем бы не было.

    • Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года.
    • Под руководством Черчесова команда выиграла чемпионат и Кубок Венгрии.

    Новости по теме
    Черчесов заявил, что чувствует кайф от работы в «Ференцвароше»
    Черчесов объяснил, почему не пригласил Дзюбу и Оздоева в «Ференцварош» 1
    Черчесов рассказал, сталкивался ли с русофобией в Венгрии
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15626

      NewLife 1 час назад

      Это новость и информация ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11