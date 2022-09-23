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    «КАМАЗ» бесплатно подписал воспитанника «Динамо»

    «КАМАЗ» объявил о заключении контракта с полузащитником Никитой Маляровым.

    Соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2023 года.

    В начале августа 32-летний футболист покинул «Актобе» и с тех пор оставался без команды.

    Новичок «КАМАЗа» выбрал себе 90-й игровой номер.

    • Маляров – воспитанник московского «Динамо».
    • Он выступал за «Ротор», «Химки», «Шинник», «Уфу», «Оренбург» и другие клубы.
    • Рыночная стоимость хавбека – 175 тысяч евро.
    • «КАМАЗ» идет на 4-м месте в таблице Первой лиги после 10 туров.

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    Источник: телеграм-канал «КАМАЗа»

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