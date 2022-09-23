«КАМАЗ» бесплатно подписал воспитанника «Динамо»

«КАМАЗ» объявил о заключении контракта с полузащитником Никитой Маляровым.

Соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2023 года.

В начале августа 32-летний футболист покинул «Актобе» и с тех пор оставался без команды.

Новичок «КАМАЗа» выбрал себе 90-й игровой номер.