«КАМАЗ» бесплатно подписал воспитанника «Динамо»

«КАМАЗ» объявил о заключении контракта с полузащитником Никитой Маляровым.
Соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2023 года.
В начале августа 32-летний футболист покинул «Актобе» и с тех пор оставался без команды.
Новичок «КАМАЗа» выбрал себе 90-й игровой номер.
- Маляров – воспитанник московского «Динамо».
- Он выступал за «Ротор», «Химки», «Шинник», «Уфу», «Оренбург» и другие клубы.
- Рыночная стоимость хавбека – 175 тысяч евро.
- «КАМАЗ» идет на 4-м месте в таблице Первой лиги после 10 туров.
Источник: телеграм-канал «КАМАЗа»