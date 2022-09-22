«Шахтер» требует за Мудрика более 50 миллионов (Фабрицио Романо)

Не спешите, сейчас Шахтёр перейдёт в собственность России и тогда уже можно продавать. Чтоб денюжки в нашу родную страну пришли.
«Шахтер» определился с ценой на вингера Михаила Мудрика.
Клуб рассчитывает заработать на продаже 21-летнего футболиста более 50 миллионов евро.
«Эвертон» предложил за украинца 30 миллионов, но получил отказ.
- Рыночная стоимость Мудрика – 15 миллионов евро.
- В этом сезоне он забил 2 гола (оба – в ЛЧ) и сделал 3 ассиста в 5 матчах.
- На игрока претендуют «Ньюкасл», «Байер», «Севилья», «Ливерпуль» и «Аякс».