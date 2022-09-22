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    «Шахтер» требует за Мудрика более 50 миллионов (Фабрицио Романо)

    «Шахтер» определился с ценой на вингера Михаила Мудрика.

    Клуб рассчитывает заработать на продаже 21-летнего футболиста более 50 миллионов евро.

    «Эвертон» предложил за украинца 30 миллионов, но получил отказ.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3160

      acor94 57 минут назад

      Не спешите, сейчас Шахтёр перейдёт в собственность России и тогда уже можно продавать. Чтоб денюжки в нашу родную страну пришли.

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      Рейтинг: +458

      borusse > acor94 4 минуты назад

      ты ещё не понял что всё позорно проиграно ?)) иначе зачем эта срочная мобилизация

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      Рейтинг: +15505

      Fusballer 2 часа назад

      Надо 100 просить.

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