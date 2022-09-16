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  • «Реал» будет сильнее в мадридском дерби, «Зенит» обыграет «Динамо»: чего ждать от этих выходных

«Реал» будет сильнее в мадридском дерби, «Зенит» обыграет «Динамо»: чего ждать от этих выходных

16 сентября 2022, 12:21
2

Привет. Это «Бомбардир». Впереди – последний уик-энд перед матчами сборных. И в нем тоже много-много интересного. Давайте обсудим главные события и подумаем, на какие исходы можно поставить.

Угадай победителя и получи 2000 рублей

«Зенит» продолжит успешную серию против «Динамо»

Этот сезон РПЛ показал: «Зенит» стал сильнее и опаснее. Потерю двух ведущих нападающих он компенсировал атаками легионеров. Сейчас у «Зенита» сильнейший состав в лиге и, возможно, самая хорошо поставленная игра. У него нет проблем с матчами против любых соперников РПЛ.

В то же время у «Динамо» при Славише Йокановиче есть определенные проблемы с организацией атак – это очень серьезный минус для противостояния с «Зенитом».

А еще в пользу «Зенита» статистика. В последних 10 встречах было шесть побед «Питера», две ничьих и две победы «Динамо». Пока что нет причин, что статистика станет лучше для москвичей.

«Фонбет» оценивает победу «Зенита» коэффициентом 1.52

«Боруссия» Д и «Шальке» снова устроят голевую феерию в дерби

Мы недооцениваем зрелищность этого сезона Бундеслиги. Спустя год в ее программу вернулось рурское дерби между дортмундской «Боруссией» и «Шальке». Первые борются за чемпионство, соперники – болтаются в середине турнирной таблице.

В среднем в каждом из последних десяти дерби команды забивали 3,2 гола. Сейчас разница в уровнях может создать разницу в счете.

ТБ 3,5 оценивается коэффициентом 2.10

«Реал» легко пройдется по «Атлетико»

Открываем испанские медиа – там плохие новости для «Атлетико»: под вопросом участие Яна Облака, Тома Лемара, Хосе Хименеса и Стефана Савича. Плюс Диего Симеоне может использовать Антуана Гризманна после 60-й минуты встречи.

«Атлетико» слаб и расслаблен, поэтому победа куражного «Реала» над ним более-менее очевидна.

Но если вам вдруг хочется поставить на «Атлетико», то его победу «Фонбет» оценивает коэффициентом 3.15

«Спартак» и «Локо» устроят классный матч, но победит команда Абаскаля

Победит тот, кто ошибется меньше. С одной стороны, есть «Локомотив»: он лажает и с топами, и с середняками, но иногда выдает неплохие матчи. С другой стороны, есть «Спартак» с обороной, которая много ошибается.

Но в текущей ситуации «Спартак» посильнее.

Об этом говорит и «Фонбет»: 1.60 – на победу «Спартака»

«Наполи» впервые проиграет в сезоне Серии А

Пожалуй, «Милан» и «Наполи» – самые стабильные клубы чемпионата Италии на старте сезона. Стефано Пиоли построил отличную команду, а в межсезонье точечно укрепил ее. «Милан» не сдал летом, а укрепился и научился дожимать сильных соперников.

Угадай победителя и получи 2000 рублей

«Наполи»? При небольшом бюджете (деньги на трансферы добывались благодаря продажам) Лучано Спаллетти при помощи классного спортдира Джунтоли собрал уникальную команду.

Хочется голов и много интересных поворотов. Эти клубы точно смогут обеспечить шоу. А победит «Милан».

Победа «Милана» – за 2.10

Фото: официальный сайт «Зенита», Keystone Press Agency, www.imago-images.de/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Европа
Комментарии (2)
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ilichkadr
1663322081
Спартак выиграет, даже не сомневаюсь. Левников свой парень. Отсудил 20 матчей спартачей: 12 побед, 2 ничьих, 6 поражений. Последним матчем был Кубок России 1/8 финала с Динамо в феврале 2021. И знаменитый пенальти "рука-плечо Мозеса". P.S. Кирюха также отметился стоянием на колене в матче сборных Англии и Сан Марино.
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Lambert98
1666072332
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