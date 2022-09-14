Капитан «Амкала»: «Впервые в жизни судья так легендарно обманул»

Капитан «Амкала» Андрей Алeшин (Сибскана) раскритиковал судейство в матче со «Звездой» в Кубке России.

«Судейство было. Что тут ещe говорить? Ругаться с судьями можно вечно, но я не очень люблю это делать. Не в моей компетенции. Были моменты, которые мне не понравились.

Впервые в жизни меня судья так легендарно обманул: когда первый гол, я понимаю, что мяч должен на два метра быть дальше, иду на расслабоне, судья что-то рассказывает, отвлeкся и пришeл гол.

Что за день? Судья объяснял, рассказывает, всe внимание на него, а в этот момент приходит гол. Если так можно, то буду знать», — сказал Алeшин.