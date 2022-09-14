Комбаров прокомментировал победу «Звезды» над «Амкалом»

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров прокомментировал победу над «Амкалом» в 3-м раунде Кубка России.
«Сейчас главное, что мы выиграли. Игра была напряжeнная, моменты были и у нас, и у них. Моментов было достаточно, чтобы закончить эту игры без пенальти. Конкретно не тренировали серию пенальти.
Переход с искусственное на натуральное дался непросто. Пролил дождик, ноги сводило», — сказал Комбаров.
- «Амкал» уступил «Звезде» в серии пенальти.
- «Амкал» выбил 2 профессиональных клуба из турнира.
- Это был дебютный сезон для медийной команды в Кубке России.
Источник: «Чемпионат»