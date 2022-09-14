Комбаров прокомментировал победу «Звезды» над «Амкалом»

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров прокомментировал победу над «Амкалом» в 3-м раунде Кубка России.

«Сейчас главное, что мы выиграли. Игра была напряжeнная, моменты были и у нас, и у них. Моментов было достаточно, чтобы закончить эту игры без пенальти. Конкретно не тренировали серию пенальти.

Переход с искусственное на натуральное дался непросто. Пролил дождик, ноги сводило», — сказал Комбаров.