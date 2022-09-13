Кубок России. «Пари НН» в серии пенальти победил «Химки»

Очевидно Химки со слугой народа и его сыном, идут прямиком к Рубину
Во втором туре группового этапа Кубка России «Пари НН» дома выиграл у «Химок».
Основное время матча завершилось ничьей 1:1 – голами обменялись Тимур Сулейманов и Денис Глушаков.
В серии пенальти победу добыли нижегородцы со счетом 5:3.
Химчане с 86-й минуты играли вдесятером после удаления Ильи Камышева.
Россия. Кубок. Группа A. 2-й тур
Пари НН – Химки – 1:1 (0:0), по пенальти – 5:3
Голы: 1:0 – Сулейманов, 83; 1:1 – Глушаков, 85.
Удаление: нет – Камышев, 86.