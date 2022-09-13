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    Кубок России. «Пари НН» в серии пенальти победил «Химки»

    Во втором туре группового этапа Кубка России «Пари НН» дома выиграл у «Химок».

    Основное время матча завершилось ничьей 1:1 – голами обменялись Тимур Сулейманов и Денис Глушаков.

    В серии пенальти победу добыли нижегородцы со счетом 5:3.

    Химчане с 86-й минуты играли вдесятером после удаления Ильи Камышева.

    Россия. Кубок. Группа A. 2-й тур

    Пари НН – Химки – 1:1 (0:0), по пенальти – 5:3

    Голы: 1:0 – Сулейманов, 83; 1:1 – Глушаков, 85.

    Удаление: нет – Камышев, 86.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +679

      3meeeD 1 час назад

      Очевидно Химки со слугой народа и его сыном, идут прямиком к Рубину

      2
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      Рейтинг: +4726

      Enter2006 1 час назад

      Мдаа... Мега ультра сыночек спонсора Химок, супер нападающий Илья Садыгов, которого Юран задвигал "несправедливо", в очередной раз показал свой класс!

      Достижения в этой игре:
      1. Вышел на поле в стартовом составе.
      2. Более получаса его вообще не было видно и слышно.
      3. Когда дождался мячика, отдал передачу в никуда во вратарскую зону соперника.
      4. Абсолютно некорректно выбирал позиции, для нападающего, такое впечатление что избегал мяча, был "в тени", никакой борьбы ни разу не навязал вообще и не пытался.
      5. Получил фол.
      6. Грудью не смог обработать простой мяч, в итоге потеря мяча командой.
      7. Заменен на 65+ минуте матча.

      ИТОГ: "отличный" нападающий, как Химки до пенальти дотерпели, с такими "напами" априори поражение в основное время.

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      Рейтинг: +137

      Теркчанин > Enter2006 1 час назад

      отличный нап,зря вы его хаите,он сковывал на себе трех защитников)))

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      Рейтинг: +4726

      Enter2006 > Теркчанин 1 час назад

      Я же написал не выбранные моменты, а почти все действия/касания мяча этим мега нападающим за 65 минут, тч. сделал он ещё больше чем Вы пишите! Куда там Мирзову напу, который бегал как ссаный веник по полю, до мега Садыгова! ))

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