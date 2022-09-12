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    Серия А. «Рома» обыграла «Эмполи», у Дибалы гол и ассист

    В шестом туре чемпионата Италии «Рома» добыла выездную победу над «Эмполи» со счетом 2:1.

    Нападающий римлян Пауло Дибала забил сначала сам, а затем ассистировал Тэмми Абрахаму.

    Набрав три очка, команда Жозе Моуринью поднялась в таблице Серии А с восьмого на пятое место.

    Италия. Серия А. 6-й тур

    Эмполи – Рома – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Дибала, 17; 1:1 – Бандинелли, 43; 1:2 – Абрахам, 71.

    Нереализованный пенальти: нет – Пеллегрини, 77.

    Удаление: Акпа-Акпро, 87 – нет.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.09.2022 23:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5428

      Красногорск_Фан 5 минут назад

      Очень зрелищная игра. Обе команды боролись, голы красивые. И Рома еще не забила пенальти, и Эмполи попало в штангу. Рома с победой!

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