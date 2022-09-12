Серия А. «Рома» обыграла «Эмполи», у Дибалы гол и ассист

Очень зрелищная игра. Обе команды боролись, голы красивые. И Рома еще не забила пенальти, и Эмполи попало в штангу. Рома с победой!
В шестом туре чемпионата Италии «Рома» добыла выездную победу над «Эмполи» со счетом 2:1.
Нападающий римлян Пауло Дибала забил сначала сам, а затем ассистировал Тэмми Абрахаму.
Набрав три очка, команда Жозе Моуринью поднялась в таблице Серии А с восьмого на пятое место.
Италия. Серия А. 6-й тур
Голы: 0:1 – Дибала, 17; 1:1 – Бандинелли, 43; 1:2 – Абрахам, 71.
Нереализованный пенальти: нет – Пеллегрини, 77.
Удаление: Акпа-Акпро, 87 – нет.