Серия А. «Рома» обыграла «Эмполи», у Дибалы гол и ассист

В шестом туре чемпионата Италии «Рома» добыла выездную победу над «Эмполи» со счетом 2:1.

Нападающий римлян Пауло Дибала забил сначала сам, а затем ассистировал Тэмми Абрахаму.

Набрав три очка, команда Жозе Моуринью поднялась в таблице Серии А с восьмого на пятое место.

Италия. Серия А. 6-й тур

Эмполи – Рома – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Дибала, 17; 1:1 – Бандинелли, 43; 1:2 – Абрахам, 71.

Нереализованный пенальти: нет – Пеллегрини, 77.

Удаление: Акпа-Акпро, 87 – нет.

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