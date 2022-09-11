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    Карпин: «Большое спасибо Боснии и Герцеговине, что согласилась сыграть с Россией»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поблагодарил соперника по ноябрьскому товарищескому матчу – Боснию и Герцеговину.

    – В начале недели был брифинг по итогам объявления состава на матч с Киргизией. Но потом появились новости по матчу с Боснией в ноябре. Как вам соперник? Пошли сообщения о том, что игроки Боснии не хотят играть – есть ли угроза проведению матча?

    – По поводу угрозы матча – без понятия, не готов отвечать. Нет информации. А по поводу соперника – Босния согласилась сыграть, спасибо большое.

    • В Сараево призывают отказаться от матча с Россией.
    • Игра должна пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября.
    • Россия отстранена от международного футбола решениями УЕФА и ФИФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1964

      Bozigit 18 минут назад

      Российский футбол - только вперед!

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      Рейтинг: +12049

      ВетеR 21 минуту назад

      уже официально отказалась !!!

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