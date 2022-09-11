Карпин: «Большое спасибо Боснии и Герцеговине, что согласилась сыграть с Россией»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поблагодарил соперника по ноябрьскому товарищескому матчу – Боснию и Герцеговину.

– В начале недели был брифинг по итогам объявления состава на матч с Киргизией. Но потом появились новости по матчу с Боснией в ноябре. Как вам соперник? Пошли сообщения о том, что игроки Боснии не хотят играть – есть ли угроза проведению матча?

– По поводу угрозы матча – без понятия, не готов отвечать. Нет информации. А по поводу соперника – Босния согласилась сыграть, спасибо большое.