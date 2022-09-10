Карпин отреагировал на нежелание Джеко и Пьянича играть против сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к тому, что некоторые боснийские игроки не хотят участвовать в товарищеском матче с его командой.

В частности, отказываются играть нападающий «Интера» Эдин Джеко и экс-полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич.

«Джеко и Пьянич отказываются играть со сборной России? Я тут при чем? Звоните им и спрашивайте», – заявил Карпин.