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  • Карпин отреагировал на нежелание Джеко и Пьянича играть против сборной России

Карпин отреагировал на нежелание Джеко и Пьянича играть против сборной России

10 сентября 2022, 13:13
20

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к тому, что некоторые боснийские игроки не хотят участвовать в товарищеском матче с его командой.

В частности, отказываются играть нападающий «Интера» Эдин Джеко и экс-полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич.

«Джеко и Пьянич отказываются играть со сборной России? Я тут при чем? Звоните им и спрашивайте», – заявил Карпин.

  • Матч должен состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге.
  • УЕФА одобрил его проведение.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Босния и Герцеговина Джеко Эдин Пьянич Миралем Карпин Валерий
Комментарии (20)
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ScarlettOgusania
1662805872
Карпуша ответил в своём стиле, просто послав в определенном направлении)
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Ганнибал Лектор
1662807341
Неправильный заголовок. Валера по сути сказал, что ему похрену и на Джеко и на пьянича
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(Меня за банили)
1662807590
А собственно что журналист хотел услышать в ответ? Что мы будем убиваться и сожалеть, что какой то там Джеко играть не хочет?
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MaxRnD
1662808607
Перед глаголом отреагировал добавьте "НЕ"
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ilichkadr
1662808767
Волера в своём репертуаре.
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Давид59
1662808906
Карпин - не стеснялся критиковать FanID. Но тут похоже уже опасная тема. То, что он думает могу предположить. Думаю, он "не в восторге" от того, что задвинуло наш спорт на обочину.
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Bozigit
1662812277
Скажет как отрежет )
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sochi-2013
1662813849
Де Б ил!
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САНЁК17
1662819797
Не задавайте вопросы Карпину,а то получите ответ
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neim
1662824345
... Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал ... Весьма информативный рассказ, прям роман висти
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