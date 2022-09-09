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    Комбаров высказался о рисках из-за введения Fan ID

    Экс-игрок сборной России Дмитрий Комбаров считает, что Fan ID может привести к падению интереса к футболу.

    «Я отрицательно к этому отношусь. 10-15 лет назад были драки, файера, петарды. Когда такое было в последний раз?

    На ЦСКА год назад? Думаю, виновные наказаны, зачинщики определены. Только из-за это вводить паспорт болельщика? Странно.

    Мы лишаем столько народа футбола. Лишаем сам футбол зрелищности, массовости. Может вырасти поколение, которому футбол может быть не интересен.

    Сейчас надо наоборот людей привлекать на трибуны. У нас и без того много камер, металоискателей, стюардов. Для чего нужен ещe и Fan-ID я не понимаю», – сказал Комбаров.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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