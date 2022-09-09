Дмитрий Комбаров рассказал, сколько раз его приглашали в медиафутбол

Экс-игрок сборной России Дмитрий Комбаров высказался о медийном футболе.

«Они развиваются такими темпами, что может скоро станут профессиональной лигой. Я позитивно к этому отношусь.

Когда рождается что-то новое, всегда есть какие-то недочeты. Но потом все моменты исправляются и появляется фундаментальная платформа. Я видел нарезки в ютубе, но игры особо не смотрел.

Приглашали ли меня в медиакоманды? Раз десять, но всегда отказывался», – заявил Комбаров.