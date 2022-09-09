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    Дмитрий Комбаров рассказал, сколько раз его приглашали в медиафутбол

    Экс-игрок сборной России Дмитрий Комбаров высказался о медийном футболе.

    «Они развиваются такими темпами, что может скоро станут профессиональной лигой. Я позитивно к этому отношусь.

    Когда рождается что-то новое, всегда есть какие-то недочeты. Но потом все моменты исправляются и появляется фундаментальная платформа. Я видел нарезки в ютубе, но игры особо не смотрел.

    Приглашали ли меня в медиакоманды? Раз десять, но всегда отказывался», – заявил Комбаров.

    • Защитник выступал за «Динамо», «Спартак» и «Крылья Советов».
    • Летом 2021 года он покинул самарский клуб в связи с истечением срока контракта и больше не играл.
    • За сборную России Комбаров провел 46 матчей и забил 2 гола.

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    Источник: «Чемпионат»

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