«Золотое время». Дмитрий Комбаров – об изоляции российского футбола

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров высказался об отстранении российских команд от международных турниров.
«Я отношусь к этому как к уникальному шансу и к золотому времени. Начать всe с нуля и окунуться в детский футбол. Те деньги, которые условно тратились на легионеров, можно вложить в своих. Рано или поздно всe закончится, и мы будем играть в еврокубках.
За этот период мы должны сформировать фундаментальную платформу — чтобы русские футболисты получали игровую практику и набирались опыта, чтобы затем они могли конкурировать с европейскими игроками.
Лучшее время для развития детского и юношеского футбола», – сказал Комбаров.
- Сборную России отстранили от стыков ЧМ-2022.
- Впоследствии ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах.
Источник: «Чемпионат»