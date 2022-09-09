Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Золотое время». Дмитрий Комбаров – об изоляции российского футбола

    Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

    «Я отношусь к этому как к уникальному шансу и к золотому времени. Начать всe с нуля и окунуться в детский футбол. Те деньги, которые условно тратились на легионеров, можно вложить в своих. Рано или поздно всe закончится, и мы будем играть в еврокубках.

    За этот период мы должны сформировать фундаментальную платформу — чтобы русские футболисты получали игровую практику и набирались опыта, чтобы затем они могли конкурировать с европейскими игроками.

    Лучшее время для развития детского и юношеского футбола», – сказал Комбаров.

    • Сборную России отстранили от стыков ЧМ-2022.
    • Впоследствии ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах.

    Новости по теме
    Комбаров высказался о рисках из-за введения Fan ID
    Дмитрий Комбаров рассказал, сколько раз его приглашали в медиафутбол
    Комбаров прокомментировал уход Федуна из «Спартака»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:29
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +558

      SLADE2019 3 часа назад

      Интересно, чем это время лучше других для развития детского и юношеского футбола? Пояснил бы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1809

      lek! 3 часа назад

      Пока поднимают русский футбол а не Российский , не куя ни чего не будет . Кроме русских в России проживает очень много национальностей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      odessakmv 3 часа назад

      судя по массовому завозу импортного шлака - основная задача прежняя - распил и откат...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11