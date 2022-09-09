«Золотое время». Дмитрий Комбаров – об изоляции российского футбола

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

«Я отношусь к этому как к уникальному шансу и к золотому времени. Начать всe с нуля и окунуться в детский футбол. Те деньги, которые условно тратились на легионеров, можно вложить в своих. Рано или поздно всe закончится, и мы будем играть в еврокубках.

За этот период мы должны сформировать фундаментальную платформу — чтобы русские футболисты получали игровую практику и набирались опыта, чтобы затем они могли конкурировать с европейскими игроками.

Лучшее время для развития детского и юношеского футбола», – сказал Комбаров.