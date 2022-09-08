Дмитрий Комбаров объяснил, почему завершил карьеру

Экс-игрок сборной России Дмитрий Комбаров рассказал о причинах своего ухода из профессионального футбола.
«Я спокойно к этому относился. У меня была хорошая карьера, поиграл в больших клубах. И в 34 года понимал, что предложений от топов уже не будет.
А ездить по России не хотелось. Спокойно завершил карьеру, никакой депрессии не возникало. Я наигрался в футбол.
Хорошие моменты сохранил в памяти. Своей карьерой я доволен. Закончил на хорошей ноте – «Крылья» завоевали золотые медали ФНЛ», – заявил Комбаров.
- Защитник выступал за «Динамо», «Спартак» и «Крылья Советов».
- Летом 2021 года он покинул самарский клуб в связи с истечением срока контракта и больше не играл.
- За сборную России Комбаров провел 46 матчей и забил 2 гола.
Источник: «Чемпионат»