Дмитрий Комбаров объяснил, почему завершил карьеру

Экс-игрок сборной России Дмитрий Комбаров рассказал о причинах своего ухода из профессионального футбола.

«Я спокойно к этому относился. У меня была хорошая карьера, поиграл в больших клубах. И в 34 года понимал, что предложений от топов уже не будет.

А ездить по России не хотелось. Спокойно завершил карьеру, никакой депрессии не возникало. Я наигрался в футбол.

Хорошие моменты сохранил в памяти. Своей карьерой я доволен. Закончил на хорошей ноте – «Крылья» завоевали золотые медали ФНЛ», – заявил Комбаров.