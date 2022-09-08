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    Дмитрий Комбаров объяснил, почему завершил карьеру

    Экс-игрок сборной России Дмитрий Комбаров рассказал о причинах своего ухода из профессионального футбола.

    «Я спокойно к этому относился. У меня была хорошая карьера, поиграл в больших клубах. И в 34 года понимал, что предложений от топов уже не будет.

    А ездить по России не хотелось. Спокойно завершил карьеру, никакой депрессии не возникало. Я наигрался в футбол.

    Хорошие моменты сохранил в памяти. Своей карьерой я доволен. Закончил на хорошей ноте – «Крылья» завоевали золотые медали ФНЛ», – заявил Комбаров.

    • Защитник выступал за «Динамо», «Спартак» и «Крылья Советов».
    • Летом 2021 года он покинул самарский клуб в связи с истечением срока контракта и больше не играл.
    • За сборную России Комбаров провел 46 матчей и забил 2 гола.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.09.2022 23:38
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