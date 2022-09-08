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    Агент Норманна назвал три причины перехода норвежца из «Ростова» в «Динамо»

    Евгений Новиков, агент новичка «Динамо» Матиаса Норманна, объяснил решение игрока уйти из «Ростова» в московский клуб.

    «У Матиаса было много предложений. Но «Динамо» его убедило. Он выбрал спортивный проект, тренера, комфорт.

    Многие футболисты написали Норманну слова поддержки. Всe в этой жизни меняется. Про «Ростов» он не сказал ничего обидного. В тот момент он действительно не понимал, что происходит и как будет развиваться жизнь.

    Думаю, Матиас предполагал, что в сборную Норвегии его могут перестать вызывать. Это его выбор», – сказал агент.

    • «Динамо» арендовало Норманна до конца сезона с правом выкупа.
    • Зарплата норвежца в новом клубе составит 1,8 млн евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.09.2022 23:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19

      Вот как то так 2 часа назад

      Накуй там три причины...Одна --променял сборную своей страны на бабло .

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