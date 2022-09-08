Агент Норманна назвал три причины перехода норвежца из «Ростова» в «Динамо»

Евгений Новиков, агент новичка «Динамо» Матиаса Норманна, объяснил решение игрока уйти из «Ростова» в московский клуб.

«У Матиаса было много предложений. Но «Динамо» его убедило. Он выбрал спортивный проект, тренера, комфорт.

Многие футболисты написали Норманну слова поддержки. Всe в этой жизни меняется. Про «Ростов» он не сказал ничего обидного. В тот момент он действительно не понимал, что происходит и как будет развиваться жизнь.

Думаю, Матиас предполагал, что в сборную Норвегии его могут перестать вызывать. Это его выбор», – сказал агент.