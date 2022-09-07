Стала известна зарплата Норманна в «Динамо». Из-за нее он отказал «Локомотиву»

Новичок «Динамо» Матиас Норманн заработает за сезон в клубе 1,8 миллиона евро. Именно из-за нее он выбрал динамовцев, а не «Локомотив».

«Норманн мог перейти не в «Динамо», а в «Локомотив». Игрок заверил руководство «Локо», что будет рассматривать красно-зелeных как приоритетный вариант.

Что поменялось? Все просто – бабки. С уходом половины состава, «Динамо» сегодня готов платить больше – по моим данным, порядка 1,8 миллиона евро. «Локо» такие деньги платить не готов», – написал источник.