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    Стала известна зарплата Норманна в «Динамо». Из-за нее он отказал «Локомотиву»

    Новичок «Динамо» Матиас Норманн заработает за сезон в клубе 1,8 миллиона евро. Именно из-за нее он выбрал динамовцев, а не «Локомотив».

    «Норманн мог перейти не в «Динамо», а в «Локомотив». Игрок заверил руководство «Локо», что будет рассматривать красно-зелeных как приоритетный вариант.

    Что поменялось? Все просто – бабки. С уходом половины состава, «Динамо» сегодня готов платить больше – по моим данным, порядка 1,8 миллиона евро. «Локо» такие деньги платить не готов», – написал источник.

    • Аренда Норманна из «Ростова» рассчитана до конца сезона.
    • Теперь игрока не будут вызывать в сборную Норвегии.
    • Летом сорвался трансфер Норманна в «Лечче».

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    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 07:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17295

      житель СПб 6 часов назад

      То есть ВТБ богаче, чем РЖД?! Любопытно... У нас всегда банки богаче реального сектора экономики... В этом - главная беда страны.

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