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    Йоканович объяснил, зачем «Динамо» арендовало Норманна у «Ростова»

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал аренду полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

    «У него есть опыт выступления в российском футболе, который поможет ему адаптироваться. Также у него есть опыт игры на международном уровне в составе сборной Норвегии.

    Именно такой футболист нам был нужен для усиления линии полузащиты. Он однозначно поможет нашей команде», – сказал Йоканович.

    • Норманн принадлежит «Ростову» с 2019 года. «Динамо» арендовало игрока на год.
    • В 1-м полугодии 2022 года Норманн был в аренде в «Норвиче».
    • Теперь игрока не будут вызывать в сборную Норвегии.

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    Источник: сайт «Динамо»

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    06.09.2022 19:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7866

      FanatSerj 5 часов назад

      странный вопрос зачем, минус Моро, минус Шиманский, +/- Захарян, хммм зачем же Динамо Норман ))

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    • ...
      Рейтинг: +13854

      Skull_Boy 5 часов назад

      Зачем зачем Моро ушел, а дырка осталась вот и залатали

      0
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