Йоканович объяснил, зачем «Динамо» арендовало Норманна у «Ростова»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал аренду полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
«У него есть опыт выступления в российском футболе, который поможет ему адаптироваться. Также у него есть опыт игры на международном уровне в составе сборной Норвегии.
Именно такой футболист нам был нужен для усиления линии полузащиты. Он однозначно поможет нашей команде», – сказал Йоканович.
- Норманн принадлежит «Ростову» с 2019 года. «Динамо» арендовало игрока на год.
- В 1-м полугодии 2022 года Норманн был в аренде в «Норвиче».
- Теперь игрока не будут вызывать в сборную Норвегии.
Источник: сайт «Динамо»