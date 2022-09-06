Йоканович объяснил, зачем «Динамо» арендовало Норманна у «Ростова»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал аренду полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

«У него есть опыт выступления в российском футболе, который поможет ему адаптироваться. Также у него есть опыт игры на международном уровне в составе сборной Норвегии.

Именно такой футболист нам был нужен для усиления линии полузащиты. Он однозначно поможет нашей команде», – сказал Йоканович.