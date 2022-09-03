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    Агент: «Клаудиньо отлично себя чувствует и готов сыграть со «Спартаком»

    Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, рассказал о состоянии игрока. Он восстановился от травмы.

    «Клаудиньо отлично себя чувствует и готов сыграть против «Спартака», – сказал агент.

    • «Спартак» примет «Зенит» 4 сентября в 20:00 мск.
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ после 7 туров.
    • Москвичи идут на 2-м месте, отставая на 1 очко.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.09.2022 19:44
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