Агент: «Клаудиньо отлично себя чувствует и готов сыграть со «Спартаком»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, рассказал о состоянии игрока. Он восстановился от травмы.
«Клаудиньо отлично себя чувствует и готов сыграть против «Спартака», – сказал агент.
- «Спартак» примет «Зенит» 4 сентября в 20:00 мск.
- Петербуржцы лидируют в РПЛ после 7 туров.
- Москвичи идут на 2-м месте, отставая на 1 очко.
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Источник: «РБ Спорт»