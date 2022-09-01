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    «Спартак» заявил Кейта Бальде. Он сможет сыграть с «Зенитом»

    «Спартак» заявил новичка Кейта Бальде на сезон РПЛ.

    27-летний сенегалец сможет принять участие в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом», который состоится 4 сентября.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7447

      Томик 4 минуты назад

      Так нечестно. Надо в Питер матч переносить. А то что этот "Спартак" себе позволяет.

      0
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      Рейтинг: +5304

      ySS 15 минут назад

      Кранты газконцам, сам Бальде может появиться на поле)

      0
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      Рейтинг: +16964

      Cleaner 36 минут назад

      ГАЗпрём в ПАНИКЕ!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +15859

      Barmaleushka > Cleaner 27 минут назад

      Судя по новостям , в ГЛЮКойле паника то .

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      Рейтинг: +16964

      Cleaner > Barmaleushka 45 секунд назад

      В ГЛЮКойле эйфория!..)

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