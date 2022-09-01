«Спартак» заявил Кейта Бальде. Он сможет сыграть с «Зенитом»

Так нечестно. Надо в Питер матч переносить. А то что этот "Спартак" себе позволяет.
«Спартак» заявил новичка Кейта Бальде на сезон РПЛ.
27-летний сенегалец сможет принять участие в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом», который состоится 4 сентября.
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
«Спартак» заявил новичка Кейта Бальде на сезон РПЛ.
27-летний сенегалец сможет принять участие в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом», который состоится 4 сентября.
ГАЗпрём в ПАНИКЕ!!!...)))
Судя по новостям , в ГЛЮКойле паника то .
В ГЛЮКойле эйфория!..)