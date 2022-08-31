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    Кубок России. «Краснодар» победил «Химки» на выезде благодаря голу Ахметова

    «Краснодар» победил «Химки» на выезде в 1-м туре группового этапа Кубка России.

    В составе гостей отличились Вячеслав Литвинов и Ильзат Ахметов. «Краснодар» играл в большинстве с 26-й минуты.

    Николай Писарев потерпел четыре поражения в четырех матчах на посту главного тренера «Химок».

    Россия. Кубок. 1-й тур. Группа A

    Химки – Краснодар – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Литвинов, 27; 0:2 – Ахметов, 40.

    Удаления: Волков, 26 – нет.

    Календарь Кубка России

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4551

      Enter2006 1 час назад

      Ну что, 3,14дарасы Терюшков и Садыгов,
      довольны игрой ФК Химки после увольнения
      Юрана? 4е поражения подряд!
      Может губернатор МО это заметит и именно вас пинком под зад отправит???

      1
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      Рейтинг: +19678

      derrik2000 > Enter2006 1 час назад

      Что губернатор, что хозяева ФК Химки - одна банда.

      2
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      Рейтинг: +19678

      derrik2000 1 час назад

      Сегодня как раз у акционеров Химок день принятия решения по Писареву...
      Чё, дадут ещё "поработать???
      )))

      0
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      Рейтинг: +4551

      Enter2006 > derrik2000 1 час назад

      Да Писарев в этом случае - "козёл отпущения". Реальные мудаки в клубе повыше!

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      Рейтинг: +19678

      derrik2000 > Enter2006 1 час назад

      Так, а САМ Писарев ЗАЧЕМ согласился возглавить команду? Бабла какое-то время срубить?
      Не умеешь-не берись.

      1
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      Рейтинг: +4551

      Enter2006 > derrik2000 56 минут назад

      Хз зачем. Согласен с Вами, вступил в идиотскую затею, чем он думал.

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