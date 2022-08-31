Кубок России. «Краснодар» победил «Химки» на выезде благодаря голу Ахметова

Ну что, 3,14дарасы Терюшков и Садыгов,
довольны игрой ФК Химки после увольнения
Юрана? 4е поражения подряд!
Может губернатор МО это заметит и именно вас пинком под зад отправит???
«Краснодар» победил «Химки» на выезде в 1-м туре группового этапа Кубка России.
В составе гостей отличились Вячеслав Литвинов и Ильзат Ахметов. «Краснодар» играл в большинстве с 26-й минуты.
Николай Писарев потерпел четыре поражения в четырех матчах на посту главного тренера «Химок».
Россия. Кубок. 1-й тур. Группа A
Голы: 0:1 – Литвинов, 27; 0:2 – Ахметов, 40.
Удаления: Волков, 26 – нет.