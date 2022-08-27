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  • «У соперника было 12 человек, это скандал». Берлускони – о судействе в матче «Монца» – «Удинезе»

«У соперника было 12 человек, это скандал». Берлускони – о судействе в матче «Монца» – «Удинезе»

27 августа 2022, 09:39

Владелец «Монцы» Сильвио Берлускони недоволен работой арбитров в игре третьего тура Серии А против «Удинезе».

«Игра получилась для нас неудачной, но у соперника было 12 человек. Судья был на их стороне, это настоящий скандал.

Победный гол следовало отменить из-за очевидного офсайда. Рефери свистел против нас во всех спорных ситуациях», – сказал Берлускони.

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Источник: Football Italia
Италия. Серия А Монца Удинезе Берлускони Сильвио Ди Белло Марко
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