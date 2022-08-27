«У соперника было 12 человек, это скандал». Берлускони – о судействе в матче «Монца» – «Удинезе»

Владелец «Монцы» Сильвио Берлускони недоволен работой арбитров в игре третьего тура Серии А против «Удинезе».
- Матч обслуживал Марко Ди Белло.
- «Монца» дома уступила «Удинезе» со счетом 1:2.
- Для команды Берлускони это 3-е поражение подряд на старте чемпионата.
«Игра получилась для нас неудачной, но у соперника было 12 человек. Судья был на их стороне, это настоящий скандал.
Победный гол следовало отменить из-за очевидного офсайда. Рефери свистел против нас во всех спорных ситуациях», – сказал Берлускони.
Источник: Football Italia