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    «У соперника было 12 человек, это скандал». Берлускони – о судействе в матче «Монца» – «Удинезе»

    Владелец «Монцы» Сильвио Берлускони недоволен работой арбитров в игре третьего тура Серии А против «Удинезе».

    «Игра получилась для нас неудачной, но у соперника было 12 человек. Судья был на их стороне, это настоящий скандал.

    Победный гол следовало отменить из-за очевидного офсайда. Рефери свистел против нас во всех спорных ситуациях», – сказал Берлускони.

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    Источник: Football Italia

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