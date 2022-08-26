«Не получилось». Тренер «Химок» – о выходе Садыгова на матч с «Сочи»

Тренер «Химок» Андрей Сосницкий после матча седьмого тура РПЛ против «Сочи» (1:4) объяснил, почему в основе вышел сын инвестора клуба Туфана Садыгова Илья.

«Выпустили Садыгова, так как нам нужен был нападающий, который бы цеплялся за мячи, но у нас не получилось задуманное», – сказал Сосницкий.