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    «Не получилось». Тренер «Химок» – о выходе Садыгова на матч с «Сочи»

    Тренер «Химок» Андрей Сосницкий после матча седьмого тура РПЛ против «Сочи» (1:4) объяснил, почему в основе вышел сын инвестора клуба Туфана Садыгова Илья.

    «Выпустили Садыгова, так как нам нужен был нападающий, который бы цеплялся за мячи, но у нас не получилось задуманное», – сказал Сосницкий.

    • Есть информация, что предыдущего главного тренера «Химок» Сергея Юрана уволили из-за того что он не ставил в основу Садыгова.
    • Садыгов забивал за «Химки» в прошлом сезоне РПЛ.
    • 21-летний Садыгов стоит 200 тысяч евро.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    26.08.2022 22:58
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +11830

      BRO_football 12 минут назад

      Ничего страшного. В пердиве получится. Продолжайте его выпускать в стартовом составе. Удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1028

      ZAITZEFF2011 37 минут назад

      Назначили лояльного тренера который будет исправно выпускать отпрыска инвестора.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1272

      Сергей Каспийский 58 минут назад

      садыГ = маленькая мразь, которую растит большая ГоVнюSHa !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12027

      ВетеR 1 час назад

      продажный роzийский футбол )
      Этот тренер уже обосрался

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4768

      PAREVG. 1 час назад

      Все нормально, ставьте его в основу и дальше.
      Тогда в следующем сезоне, Химки будут играть с крымскими командами...

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