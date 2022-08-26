«Не получилось». Тренер «Химок» – о выходе Садыгова на матч с «Сочи»

Тренер «Химок» Андрей Сосницкий после матча седьмого тура РПЛ против «Сочи» (1:4) объяснил, почему в основе вышел сын инвестора клуба Туфана Садыгова Илья.
«Выпустили Садыгова, так как нам нужен был нападающий, который бы цеплялся за мячи, но у нас не получилось задуманное», – сказал Сосницкий.
- Есть информация, что предыдущего главного тренера «Химок» Сергея Юрана уволили из-за того что он не ставил в основу Садыгова.
- Садыгов забивал за «Химки» в прошлом сезоне РПЛ.
- 21-летний Садыгов стоит 200 тысяч евро.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»