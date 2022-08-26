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  • «Не получилось». Тренер «Химок» – о выходе Садыгова на матч с «Сочи»

«Не получилось». Тренер «Химок» – о выходе Садыгова на матч с «Сочи»

26 августа 2022, 22:58
8

Тренер «Химок» Андрей Сосницкий после матча седьмого тура РПЛ против «Сочи» (1:4) объяснил, почему в основе вышел сын инвестора клуба Туфана Садыгова Илья.

«Выпустили Садыгова, так как нам нужен был нападающий, который бы цеплялся за мячи, но у нас не получилось задуманное», – сказал Сосницкий.

  • Есть информация, что предыдущего главного тренера «Химок» Сергея Юрана уволили из-за того что он не ставил в основу Садыгова.
  • Садыгов забивал за «Химки» в прошлом сезоне РПЛ.
  • 21-летний Садыгов стоит 200 тысяч евро.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Химки Садыгов Илья
Комментарии (8)
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PAREVG.
1661544828
Все нормально, ставьте его в основу и дальше. Тогда в следующем сезоне, Химки будут играть с крымскими командами...
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ВетеR
1661544834
продажный роzийский футбол ) Этот тренер уже обосрался
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ZAITZEFF2011
1661547552
Назначили лояльного тренера который будет исправно выпускать отпрыска инвестора.
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BRO_football
1661549063
Ничего страшного. В пердиве получится. Продолжайте его выпускать в стартовом составе. Удачи!
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VVM1964
1661550535
"Ну не шмогла я" )))
Ответить
VVM1964
1661550592
Карма !!!(((
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balam
1661555820
Юран гад сглазил.в пердиве садыгов всю родню сможет заявлять
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моэм
1661584801
То что выход Садыгова связан ИМЕННО СО СТРАТЕГИЕЙ мы так поняли .... и не надо держать нас за дураков , объясняя простые вещи .
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