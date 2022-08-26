«Виктория» показала эмоции игроков от жеребьевки ЛЧ. Им попались «Барселона», «Бавария» и «Интер»

"эмоции" игроков Виктории перед поркой в группе, в которой сразу и не определить фаворита "группы смерти"... Левандовский "мечтал" о таком составе группы...)
Футболисты «Виктории» коллективно смотрели жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов. Это показала пресс-служба.
Игроков вывело на эмоции то, что команде достались «Интер», «Барселона» и «Бавария».
- В решающем раунде квалификации «Виктория» прошла «Карабах».
- В «Виктории» работает экс-тренер сборной Чехии Михал Билек.
- Групповой этап ЛЧ стартует в сентябре.