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    «Виктория» показала эмоции игроков от жеребьевки ЛЧ. Им попались «Барселона», «Бавария» и «Интер»

    Футболисты «Виктории» коллективно смотрели жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов. Это показала пресс-служба.

    Игроков вывело на эмоции то, что команде достались «Интер», «Барселона» и «Бавария».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +24970

      JTherry 16 минут назад

      "эмоции" игроков Виктории перед поркой в группе, в которой сразу и не определить фаворита "группы смерти"... Левандовский "мечтал" о таком составе группы...)

      1
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      Рейтинг: +50125

      MaxRnD 1 час назад

      Вывернут мехом вовнутрь

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14987

      Fusballer 1 час назад

      Виктория всех раз...ёт!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +871

      Сделаны из Дерева > Fusballer 1 час назад

      И блекло голубых бы раз,,, ла!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +50125

      MaxRnD > Fusballer 1 час назад

      Видел их игру с Карабахом - у Виктории шансов нет, весь фарт скорее всего закончился в игре с азерами ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +871

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      Великий бы наш зенит туда,о смеху было бы на всю страну))))

      4
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      Рейтинг: +5193

      Беспонтий 1 час назад

      и никто не угрожает сняться с кубка....
      и никто не ищет где нибудь врагов

      3
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      Рейтинг: +38

      Фитоняшич > Беспонтий 1 час назад

      За 20 лямов можно и три года к ряду позориться.)

      1
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      Рейтинг: +1059

      САНЁК17 2 часа назад

      Все будут пытат Вику

      1
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      Рейтинг: +4444

      Enter2006 > САНЁК17 1 час назад

      Ну да... "Вика залетела" ))

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      Рейтинг: +50125

      MaxRnD > Enter2006 1 час назад

      Потом будут выяснять от кого из этой троицы ребёночек )

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      Рейтинг: +4444

      Enter2006 2 часа назад

      "Группа смерти" для "Виктории"

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