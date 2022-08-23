Лига чемпионов. «Црвена Звезда» вылетела из турнира из-за автогола в игре с «Маккаби» на 90-й минуте

«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Маккаби» из Хайфы (2:2) в ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и по сумме двух матчей вылетела из турнира.

Команды были близки к овертайму, однако исход противостояния решил автогол Милана Павкова на 90-й минуте.

«Маккаби» вышел в групповой этап Лиги чемпионов. «Црвена Звезда» сыграет в Лиге Европы.

Лига чемпионов. 4-й раунд. Ответный матч

Црвена Звезда (Сербия) – Маккаби (Израиль) – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Пешич, 27; 2:0 – Иванич, 43; 2:1 – Сундгрен, 45+5; 2:2 – Павков (автогол), 90.

Первый матч: 2:3

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