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    Лига чемпионов. «Црвена Звезда» вылетела из турнира из-за автогола в игре с «Маккаби» на 90-й минуте

    «Црвена Звезда» сыграла вничью с «Маккаби» из Хайфы (2:2) в ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и по сумме двух матчей вылетела из турнира.

    Команды были близки к овертайму, однако исход противостояния решил автогол Милана Павкова на 90-й минуте.

    «Маккаби» вышел в групповой этап Лиги чемпионов. «Црвена Звезда» сыграет в Лиге Европы.

    Лига чемпионов. 4-й раунд. Ответный матч

    Црвена Звезда (Сербия) – Маккаби (Израиль) – 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Пешич, 27; 2:0 – Иванич, 43; 2:1 – Сундгрен, 45+5; 2:2 – Павков (автогол), 90.

    Первый матч: 2:3

    Календарь Лиги чемпионов

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2022 23:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +286

      Красногвардейчик 1 час назад

      Жаль братушек......хотя те же спартачи))

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      Рейтинг: +5198

      SPACE TRUCKIN 1 час назад

      подсела сербская команда во втором тайме...ну и автогол на 90 минуте - это просто не фарт...

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