Журналист получил травму, пытаясь взять интервью у судьи матча 2DROTS – «Амкал»

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий получил повреждение во время работы на медийном турнире Московский кубок селебрити.
После матча 2DROTS – «Амкал» (2:2) Терлецкий пытался взять комментарий у судьи матча Дмитрия Жилинского, но споткнулся и упал. Спустя несколько секунд репортер сообщил о кровотечении.
- После матча в 2DROTS сообщили о снятии с турнира, несмотря на проход в плей-офф.
- Это может вернуть в турнир команду «Бей Беги», которую курируют футболисты «Спартака» Георгий Джикия и Александр Соболев.
- Жилинский имеет опыт работы в профессиональном футболе.
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого