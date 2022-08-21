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    Журналист получил травму, пытаясь взять интервью у судьи матча 2DROTS – «Амкал»

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий получил повреждение во время работы на медийном турнире Московский кубок селебрити.

    После матча 2DROTS – «Амкал» (2:2) Терлецкий пытался взять комментарий у судьи матча Дмитрия Жилинского, но споткнулся и упал. Спустя несколько секунд репортер сообщил о кровотечении.

    • После матча в 2DROTS сообщили о снятии с турнира, несмотря на проход в плей-офф.
    • Это может вернуть в турнир команду «Бей Беги», которую курируют футболисты «Спартака» Георгий Джикия и Александр Соболев.
    • Жилинский имеет опыт работы в профессиональном футболе.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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