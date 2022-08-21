Журналист получил травму, пытаясь взять интервью у судьи матча 2DROTS – «Амкал»

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий получил повреждение во время работы на медийном турнире Московский кубок селебрити.

После матча 2DROTS – «Амкал» (2:2) Терлецкий пытался взять комментарий у судьи матча Дмитрия Жилинского, но споткнулся и упал. Спустя несколько секунд репортер сообщил о кровотечении.