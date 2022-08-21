«Сами играйте!». В 2DROTS объявили о снятии с МКС. Это может вернуть в турнир команду Джикии и Соболева

Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов после последнего матча группового этапа Московского кубка селебрити против «Амкала» (2:2) заявил о снятии команды с турнира.

Кузнецов недоволен, что в концовке матча в пользу «Амкала» был назначен пенальти, с которого сравняли счет. При этом ничья вывела в плей-офф и «Амкал», и 2DROTS.

«Без нас турнир. Заканчиваем. Пусть, *** [нафиг], играют сами. Сами играйте, *** [нафиг]!» – сказал Кузнецов после игры.