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    «Сами играйте!». В 2DROTS объявили о снятии с МКС. Это может вернуть в турнир команду Джикии и Соболева

    Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов после последнего матча группового этапа Московского кубка селебрити против «Амкала» (2:2) заявил о снятии команды с турнира.

    Кузнецов недоволен, что в концовке матча в пользу «Амкала» был назначен пенальти, с которого сравняли счет. При этом ничья вывела в плей-офф и «Амкал», и 2DROTS.

    «Без нас турнир. Заканчиваем. Пусть, *** [нафиг], играют сами. Сами играйте, *** [нафиг]!» – сказал Кузнецов после игры.

    • Если 2DROTS снимается, это, вероятно, выведет в плей-офф турнира «Бей Беги» – команду игроков «Спартака» Георгия Джикии и Александра Соболева.
    • 2DROTS и «Амкал» на этой неделе прошли во 2-й раунд Кубка России.
    • Кузнецов выигрывал чемпионат страны с ЦСКА.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6071

      Добрый Бобер 5 минут назад

      О! Низы намекнули, что они не могут. А верхи уже очень давно не хотят...

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