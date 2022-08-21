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  • «Сами играйте!». В 2DROTS объявили о снятии с МКС. Это может вернуть в турнир команду Джикии и Соболева

«Сами играйте!». В 2DROTS объявили о снятии с МКС. Это может вернуть в турнир команду Джикии и Соболева

21 августа 2022, 00:06
1

Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов после последнего матча группового этапа Московского кубка селебрити против «Амкала» (2:2) заявил о снятии команды с турнира.

Кузнецов недоволен, что в концовке матча в пользу «Амкала» был назначен пенальти, с которого сравняли счет. При этом ничья вывела в плей-офф и «Амкал», и 2DROTS.

«Без нас турнир. Заканчиваем. Пусть, *** [нафиг], играют сами. Сами играйте, *** [нафиг]!» – сказал Кузнецов после игры.

  • Если 2DROTS снимается, это, вероятно, выведет в плей-офф турнира «Бей Беги» – команду игроков «Спартака» Георгия Джикии и Александра Соболева.
  • 2DROTS и «Амкал» на этой неделе прошли во 2-й раунд Кубка России.
  • Кузнецов выигрывал чемпионат страны с ЦСКА.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Спартак Джикия Георгий Соболев Александр
Комментарии (1)
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Добрый Бобер
1661029986
О! Низы намекнули, что они не могут. А верхи уже очень давно не хотят...
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