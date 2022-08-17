Шапи прокомментировал переход из «Краснодара» в «Хапоэль»

Полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал переход из «Краснодара» в «Хапоэль» из Беер-Шевы на правах аренды.

«Я рад присоединиться к «Хапоэлю» и поскорее хочу приступить к тренировкам команды и сыграть перед болельщиками на стадионе «Тернер». У клуба далеко идущие амбиции и я буду рад посодействовать их осуществлению», – сказал Шапи.

22-летний Сулейманов – воспитанник «Краснодара».

Чемпионат Израиля стартует в выходные.

«Хапоэль» БШ – 3-я по общей стоимости игроков команда лиги (11,73 миллиона евро).

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