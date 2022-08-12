Аршавин высказался о возможном уходе Федуна из «Спартака»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал возможный уход Леонида Федуна из «Спартака».
— В последнее время много разговоров о том, что Федун может потерять свою роль в «Спартаке». Будет ли без него грустно?
— Мне без разницы. Я с ним никак не сталкивался, не пересекался, поэтому мне все равно на то, кто президент «Спартака».
- «Спартак» вышел на 1-е место в РПЛ. Отрыв от «Зенита» – 2 очка.
- Сообщалось, что Федун уйдет из «Спартака».
- Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
Источник: Sport24