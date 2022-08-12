Аршавин высказался о возможном уходе Федуна из «Спартака»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал возможный уход Леонида Федуна из «Спартака».

— В последнее время много разговоров о том, что Федун может потерять свою роль в «Спартаке». Будет ли без него грустно?

— Мне без разницы. Я с ним никак не сталкивался, не пересекался, поэтому мне все равно на то, кто президент «Спартака».