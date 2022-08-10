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    Пике готов играть за «Барселону» бесплатно

    «Барселона» ведет переговоры с защитником Жераром Пике о понижении зарплаты. В их ходе футболист сообщил клубу, что готов в новом сезоне играть бесплатно, без зарплаты.

    Каталонцам нужно разгружать зарплатную ведомость, чтобы зарегистрировать новичков.

    • «Барселона» пока не смогла зарегистрировать Роберта Левандовского, Жюля Кунде, Андреаса Кристенсена, Франка Кессье и Рафинью.
    • Новый сезон Примеры стартует 12 августа.
    • 35-летний Пике – воспитанник «Барселоны».

    «Барселона» потратила на трансферы больше 100 млн, несмотря на долг в миллиард. Как так?

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    Источник: AS

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    Сегодня, 09:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10535

      "supermax" 1 час назад

      но на словах

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      Рейтинг: +647

      Lipatoff 1 час назад

      Утка, но очень интересно

      0
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      Рейтинг: +3053

      acor94 1 час назад

      А может стоить отравить барсу в сегунду за нарушение фейр плей?

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