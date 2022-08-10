Пике готов играть за «Барселону» бесплатно

«Барселона» ведет переговоры с защитником Жераром Пике о понижении зарплаты. В их ходе футболист сообщил клубу, что готов в новом сезоне играть бесплатно, без зарплаты.

Каталонцам нужно разгружать зарплатную ведомость, чтобы зарегистрировать новичков.

«Барселона» пока не смогла зарегистрировать Роберта Левандовского, Жюля Кунде, Андреаса Кристенсена, Франка Кессье и Рафинью.

Новый сезон Примеры стартует 12 августа.

35-летний Пике – воспитанник «Барселоны».

«Барселона» потратила на трансферы больше 100 млн, несмотря на долг в миллиард. Как так?